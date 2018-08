Vodafone Red'liler bir yılda 440 milyon lira tasarruf etti

Şirket stratejisi olarak biz her zaman müşterilerimizi işimizin odağına koyuyoruz ve her zaman yola onların ihtiyaçlarını anlayarak çıkıyoruz. Bu bağlamda pazara hep yenilikler getiren marka olmanın gururunu yaşıyoruz."

"Bugün ortalama 8,5 gigabyte data tüketiminden bahsediyoruz. Bu, ortalama bir faturalı müşterinin tüketim alışkanlıklarının tam 4 kat fazlasından bahsediyoruz demek oluyor. Böylesine bir dijital kitleden bahsettiğimizde, bu kitlenin beklentileri de ihtiyaçları da her geçen gün değişiyor, gelişiyor.

Vodafone Redlilerin yüzde 96'sının akıllı telefon kullandığını, yüzde 88'inin 4,5G abonesi olduğunu bildiren Baytorun, Vodafone Redlilerin internet tüketiminin de her geçen gün düzenli şekilde artmaya devam ettiğini aktardı.

- "Her Şey Dahil Pasaport", kullanıcılarına 245 milyon lira kazandırdı

Toplatıda verilen bilgilere göre, tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve internetin tamamını yurt dışında Türkiye'deki gibi kullanma imkanı sunan 45 ülkede geçerli "Her Şey Dahil Pasaport" ve 104 ülkede geçerli "Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" Vodafone Red'lilere fayda sağlamaya devam ediyor.

Son 1 yılda 288 bin kişinin kullandığı "Her Şey Dahil Pasaport" hizmeti, Vodafone Red'lilere bu süreçte 245 milyon liralık tasarruf sağlarken, Red'liler, yurt dışını ararken de 151 milyon lira tasarruf etti, son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 10'u yurt dışını aradı.

"Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" hizmetinin en fazla tüketildiği ülkeler Yunanistan, Almanya ve İtalya olurken, yurt dışı aramalarda ilk 3 ülkeyi ise Almanya, Fransa ve KKTC oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışını ararken önemli ayrıcalıklara sahip olan Vodafone Red’liler, 23 ülkeyle yurt içini arar gibi konuşabiliyor. Tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden ya da herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadan diledikleri kadar yurt dışındaki ev, cep ve iş telefonlarını arayabiliyorlar.