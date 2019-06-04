Vodafone Red'liler yaz boyunca sınırsız video ve sosyal medyanın keyfini çıkaracak

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, yaza özel geliştirdiği ve "Red'li Yaz Video" ve "Red'li Yaz Sosyal" tarifeleriyle müşterilerine seçtikleri tarifeye göre video izleme veya sınırsız sosyal medya kullanma imkanı veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine dijital hayatın keyfini yaşatmayı hedefleyen Vodafone Red, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonuna yönelik ayrıcalıklar sunuyor.

Vodafone Red, yaza özel geliştirdiği ve "Red'li Yaz Video" ve "Red'li Yaz Sosyal" tarifeleriyle müşterilerine seçtikleri tarifeye göre video izleme veya sınırsız sosyal medya kullanma imkanı veriyor.

"Red'li Yaz Video" ve "Red'li Yaz Sosyal" tarifeleri kapsamında, ayda sadece 79 TL'ye 12 GB mobil internet, her yöne bin 500 dakika, Vodafone’lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma sunulurken, "Red’li Yaz Video" tarifesinde ise sınırsız YouTube ve İzlesene, "Red'li Yaz Sosyal" tarifesinde sınırsız Facebook, Instagram, Twitter yer alıyor.

Vodafone Red'in yeni tarifeleri ayrıca JBL Flip3 Bluetooth Hoparlör, Aksesuar Hediye Çeki, Ekranım Güvende paketi ve Samsung A30 akıllı telefonunu 120 TL indirimle sunuyor.