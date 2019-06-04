FİNANS

Vodafone Red'liler yaz boyunca sınırsız video ve sosyal medyanın keyfini çıkaracak

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Bu yaz mevsiminde de Red'li müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşılarken, tatilin keyfini en iyi şekilde çıkarmalarını sağlayacak ayrıcalıklar sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red, yaza özel geliştirdiği ve "Red'li Yaz Video" ve "Red'li Yaz Sosyal" tarifeleriyle müşterilerine seçtikleri tarifeye göre video izleme veya sınırsız sosyal medya kullanma imkanı veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine dijital hayatın keyfini yaşatmayı hedefleyen Vodafone Red, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonuna yönelik ayrıcalıklar sunuyor.

Vodafone Red, yaza özel geliştirdiği ve "Red'li Yaz Video" ve "Red'li Yaz Sosyal" tarifeleriyle müşterilerine seçtikleri tarifeye göre video izleme veya sınırsız sosyal medya kullanma imkanı veriyor.

"Red'li Yaz Video" ve "Red'li Yaz Sosyal" tarifeleri kapsamında, ayda sadece 79 TL'ye 12 GB mobil internet, her yöne bin 500 dakika, Vodafone’lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma sunulurken, "Red’li Yaz Video" tarifesinde ise sınırsız YouTube ve İzlesene, "Red'li Yaz Sosyal" tarifesinde sınırsız Facebook, Instagram, Twitter yer alıyor.

Vodafone Red'in yeni tarifeleri ayrıca JBL Flip3 Bluetooth Hoparlör, Aksesuar Hediye Çeki, Ekranım Güvende paketi ve Samsung A30 akıllı telefonunu 120 TL indirimle sunuyor.

Vodafone Red'in yeni yaz tarifelerinden yararlanmak isteyenlerin ağustos sonuna kadar vodafone.com.tr adresini ya da Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli oluyor.

- "Müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkati çekti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Red’i müşterilerimize sadece tarife sunan bir marka değil, aynı zamanda sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir marka. Her yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz mevsiminde de Red’li müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşılarken, tatilin keyfini en iyi şekilde çıkarmalarını sağlayacak ayrıcalıklar sunuyoruz. 'Ünlü değil Red’li' konseptimiz kapsamında geliştirdiğimiz iki yeni tarifeyle, müşterilerimize seçtikleri tarifeye göre sınırsız sosyal medya kullanma veya video izleme imkanı sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz."

- Yazlık mekanlara indirimli giriş

Vodafone Red'liler bu yaz sezonunda da Çeşme ve Bodrum'daki seçkin plajlarda Red’lilere özel yüzde 50 indirim ve ücretsiz alkolsüz içecek ayrıcalıklarından yararlanabilecek.

Bu yaz Çeşme'ye seyahat edecek olan Red'liler Fun Beach, Momo Beach, Rooms Beach ve Cove Beach'de; Bodrum’a seyahat edecek olan Red’liler ise Sarnıç ve Zayo’da Vodafone Red’li olmanın ayrıcalığını yaşayacak.

- Yurt dışında da ayrıcalıklı

Vodafone Red’liler, yaz boyunca yapacakları yurtdışı seyahatlerinde de çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Red'liler, "Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" servisiyle, tarifelerindeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanabilecek.

Ayrıca Türkiye'den 23 Vodafone ülkesini hiçbir ücret ödemeden arayabilecek. Vodafone Red'lilere, havalimanına VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme ve marka indirimleri gibi ayrıcalıklar da sunulacak.

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