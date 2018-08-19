FİNANS

Vodafone sağlıklı yaşam kampı düzenledi

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Vodafone, bu yıl 11 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi Büyükada'da sağlıklı yaşam kampı organize etti

İSTANBUL (AA) - Vodafone, bu yıl 11 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi Büyükada'da bir sağlıklı yaşam kampı düzenledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Alegra Levi, Ümit Kantarcılar, Ebru Şahin, Emre Kızılırmak, Burcu Kuş, Pelin Çini, Hande Kazanova, gibi cemiyet hayatının ünlü simalarının bir araya geldiği Vodafone 40. İstanbul Maratonu Sağlıklı Yaşam Kampı’na, ünlü sanatçılar Merve Oflaz ve Kubilay Aka'nın yanı sıra Türk voleybolunun efsane isimlerinden Neslihan Demir, uzman diyetisyen Selahattin Dönmez ve spor eğitmeni Murat Bür de konuşmacı olarak katıldı.

Sağlıklı yaşama ve sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken konuşmacılar, maratona hazırlık konusunda da önemli ipuçları verdi.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda binlerce sporcu ile birlikte Merve Oflaz ve Kubilay Aka da koşacak.

Sanatçı kimliklerinin yanı sıra aktif spor yaşamlarıyla da dikkat çeken ikili şimdiden hazırlıklara başladı. Son dönemde özellikle sosyal medyada yayılan sağlıklı yaşam trendinin öncüleri arasında yer alan Oflaz ve Aka, koşu antrenmanlarından dengeli beslenmeye, her konuda maratona nasıl hazırlandıklarını Instagram hesaplarından düzenli olarak paylaşacak. Paylaşımlarıyla hayranlarına ve takipçilerine ilham vermeyi hedefleyen ikilinin maraton hazırlıklarını Vodafone Türkiye Instagram hesabından da takip etmek mümkün olacak.

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