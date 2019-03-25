FİNANS

Vodafone, teknoloji ve çözümlerini ekonomi zirvesinde tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

Şirketin Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü - Standı gezen iş dünyasının önde gelen isimleri 5G teknolojisi ve geleceğin akıllı şehirlerinde sunulacak hizmetleri detaylı şekilde inceleme ve sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde deneyimleme fırsatı elde etti

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, iş, siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttı.

Vodafone'un açıklamasına göre, şirketin yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standı, zirve boyunca iş ve siyaset dünyasının liderlerinden yoğun ilgi gördü.

Zirve kapsamında 5G şebekesine bağlanan Vodafone, Huawei tarafından sağlanan 5G test şebekesi teknolojisi ile Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz spektrum bandında 5G sabit kablosuz erişim (Fixed Wireless Access-FWA) sağladı. Vodafone'un Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki standını ziyaret eden katılımcılar, Arnavutluk-Türkiye maçı ile CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçlarını 5G hızında canlı izledi.

Stantta yer alan Dijital Duvar sayesinde Vodafone'un Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı şehirler, sabit servis çözümleri ve İTÜ Vodafone Future Lab hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçiler, 5G Artırılmış Gerçeklik (AR) masasında ise, yakında hizmete girecek 5G dünyasını tablet aracılığıyla deneyimleme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, Artırılmış Gerçeklik ile geliştirilmiş şehir modeli üzerinden, geleceğin endüstrisi, geleceğin tarımı, geleceğin taşımacılığı, geleceğin sağlık hizmetleri ve geleceğin stadyumu gibi 5G senaryoları üzerinden geleceğin akıllı dünyası ile eş zamanlı olarak etkileşime girdi.

Akıllı Şehir enstalasyonu sayesinde ise ziyaretçiler Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması üzerinden, akıllı çöp toplamadan akıllı toplu ulaştırmaya, akıllı aydınlatmadan akıllı şehre entegre otonom araca kadar birçok konuda fikir sahibi oldu.

Vodafone’un geleceği gözler önüne seren standının ilgi odaklarından biri de Vsmart Veysi isimli Promobot oldu. Ziyaretçiler, insanları tanıyan ve hatırlayan, konuşma akışına ve ses komutlarına göre hareket eden, konuştuğu kişinin cinsiyetini ve yaşını belirleyen Promobot'a büyük ilgi gösterdi. Vodafone standında ayrıca, Giga Car otonom araçla, akıllı şehirlerle entegre bir gelecekte sürücüsüz araç kullanma, akıllı park sistemi, arabadan online toplantıya katılabilme gibi katma değerli ulaşım çözümleri de tanıtıldı.

- "Geleceğin çözümlerinin gördüğü büyük ilgiden mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmeyle birlikte hayatı kolaylaştıran geleceğin çözümlerinin gördüğü büyük ilgiden mutlu olduklarını bildirdi.

Zirve boyunca büyük ilgi gören stantları sayesinde dijitalleşmenin, geleceğin yaşamını nasıl şekillendireceğini katılımcılara göstermek istediklerini aktaran Şahin, hem 5G ve akıllı şehirlerin sağladığı kazanımlar hem de bu alanlarda üzerinde çalıştıkları çözümler konusunda ziyaretçilerin fikir sahibi olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Şahin, ziyaretçilerin bir yandan 5G teknolojisini, diğer yandan geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım, altyapı, trafik, enerji yönetimi gibi konularda sanal gerçeklik deneyimi yaşadığını anlattı.

Ayrıca nesnelerin interneti, makineler arası iletişim, bulut, sabit ve mobil iletişim altında topladıkları çözümlerini de iş ortaklarına sergileme fırsatı bulduklarını kaydeden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer yandan, kurduğumuz mobil 5G sahamızla da katılımcılara geleceğin teknolojisini ve deneyimini yaşatmak istedik. Bu kapsamda, 5G teknolojisi ile hayata geçecek uygulamalardan biri olan ve zirveye özel sağladığımız 3.5 GHz spektrum bandında Türkiye'nin ilk 5G sabit kablosuz erişimi (FWA) ile de misafirlerimize milli maç izleme deneyimini 5G hızında ve ultra düşük gecikme ile yaşatarak Türkiye'de yine bir ilke imza attık. Vodafone olarak, 5G teknolojisiyle hayata geçecek pek çok yeniliği Türkiye'de sunmaya devam edeceğiz."

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Yapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödülYapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödül
'İkinci el'de küçülme sıfır araç kadar olmayacak'İkinci el'de küçülme sıfır araç kadar olmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meltem Bakiler Şahin Vodafone

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödül

Yapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödül

'İkinci el'de küçülme sıfır araç kadar olmayacak

'İkinci el'de küçülme sıfır araç kadar olmayacak

Kuşburnu suyu fabrikası, 8 yıl sonra üretime başladı

Kuşburnu suyu fabrikası, 8 yıl sonra üretime başladı

Edirne'ye Balkanlardan alışveriş akını

Edirne'ye Balkanlardan alışveriş akını

Musk: Tesla araçların fiyatları 1 Nisan’da yüzde 3.0 yükselecek

Musk: Tesla araçların fiyatları 1 Nisan’da yüzde 3.0 yükselecek

Dijitalleşmeyen şirketler tarihe karışacak

Dijitalleşmeyen şirketler tarihe karışacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.