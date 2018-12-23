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Vodafone Türkiye, "2018 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye 2018 Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, şirket bu mali yılda taşıdığı veri miktarını yüzde 83 artırdı, sera gazı salımlarında yüzde 6 azalma sağladı - Vodafone Türkiye'nin e-faturalı mobil abone oranı yüzde 90'a ulaşırken, e-faturalı sabit abone oranı ise yüzde 60 oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye 2018 Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, şirket bu mali yılda taşıdığı veri miktarını yüzde 83 artırırken, sera gazı salımlarında yüzde 6 azalma sağladı.

Vodafone, yaptığı yazılı açıklamayla, 1 Nisan 2017-31 Mart 2018 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı "2018 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı'na sahip 5 teknoloji merkezi bulunan Vodafone Türkiye, bu mali yılda taşıdığı veri miktarını yüzde 83 artırırken, sera gazı salımlarında yüzde 6 azalma sağladı.

Böylece Vodafone Grubu'nun 2025'e kadar elektrik tüketiminde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş ve sera gazı salımlarında yüzde 40 azaltım hedefine katkı sağlanmış oldu.

Dijitalleşmeye hız veren Vodafone Türkiye'nin e-faturalı mobil abone oranı yüzde 90'a ulaşırken, e-faturalı sabit abone oranı ise yüzde 60 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 2010 yılından bu yana yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarıyla, şirketin çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel alanlardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılki raporda şirketimizin gelecek stratejik çalışmalarına yön verecek çerçeveyi uluslararası standartlarda bir önceliklendirme analizi ile geliştirdik. Öncelikli stratejik alanlarımızı Vodafone Sürdürülebilir İş Stratejisi'ne uygun olarak belirledik ve performansımızı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda paylaşarak güvence altına aldık. Önümüzdeki dönemde operasyonlarımızı, insana ve kaynaklara saygılı olarak yürütmeye ve performansımızı şeffaflıkla paydaşlarımıza aktarmaya devam edeceğiz."

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- Rapordan

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2018'in hazırlık aşamasında Türkiye telekomünikasyon sektöründe bir ilk olarak geniş kapsamlı, AA1000 Paydaş Katılım Standardı'na uygun bir önceliklendirme analizi yapıldı.

Vodafone Türkiye’nin en yüksek öncelikli konuları, teknolojik yenilik, dijital çözüm ortağı olma, kadının güçlenmesi, iklim değişikliği ve enerji ve finansal performans olarak ortaya çıktı.

Bu analize uluslararası standartlarda (AA1000SE) denetim alınan raporun çevresel ve sosyal verileri için de bağımsız bir denetim şirketinden güvence alındı.

Rapor ayrıca Küresel Raporlama Girişimi standartlarına uygun hazırlandı.

Sürdürülebilirlik performansının Vodafone'un dijitalleşmeyle ilham verdiği tüm paydaşların deneyimlerine de bağlı olduğu fikrinden hareketle raporda, Vodafone Türkiye'nin gerçekleştirdiği projelerin, sunduğu ürün ve hizmetlerin dönüştürücü etkisi, ilham verici 7 farklı gerçek hikaye ile anlatılıyor.

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu, akıllı şehirlerden yetenek yönetimine kadar geniş bir yelpazede şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını ele alıyor.

Yayımlanan "Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu" ile 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması ve GSMH'ya yılda yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Diğer yandan, inovatif bir çözüm merkezi olan İTÜ Vodafone Future Lab'ın, her yıl en az 6 lisansüstü projeye ev sahipliği yapması ve merkezde, Vodafone Akıllı Çay Demleme Otomatı, Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Kahve Makinesi, Akıllı Sipariş Butonu ve daha birçok inovatif çözüm sunulması amaçlanıyor.

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'nda, 2018'de Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne (SKH) sunulan katkılara da yer veriliyor.

Vodafone Türkiye 2018 Sürdürülebilirlik Raporu'na https://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/raporlarimiz.php linkinden ulaşılabiliyor.

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