FİNANS

Vodafone Türkiye, "Reporting Matters"da iyi uygulama olarak yer aldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları, SKD Türkiye tarafından yayımlanan "Reporting Matters" kataloğunda, "Önemlilik", "Stratejik İşbirlikleri", "Rapor İçi Dolaşım ve Akış", "Etkileyici Tasarım" başlıklarında iyi uygulama olarak öne çıktı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları, Türkiye İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından yayımlanan ve bu yıl 25 şirketin sürdürülebilirlik raporunun değerlendirildiği "Reporting Matters" kataloğunda, "Önemlilik", "Stratejik İşbirlikleri", "Rapor İçi Dolaşım ve Akış", "Etkileyici Tasarım" başlıklarında iyi uygulama olarak yer aldı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) finansal olmayan raporların kalitesini ve etkisini ölçümleyen uluslararası "Reporting Matters" metodolojisi kapsamında Vodafone Türkiye, her yıl raporlama performansını geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlarının gelişimini değerlendirdi.

Süel, 2010 yılından bu yana yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarında, şirketin çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel alanlardaki uygulamalarını ve performansını paydaşlarla şeffaf şekilde paylaştıklarını bildirdi.

2018 yılı raporunda, şirketin gelecek stratejik çalışmalarına yön verecek çerçeveyi uluslararası standartlarda önceliklendirme analizi ile geliştirdiklerini belirten Süel, "Öncelikli stratejik odak alanlarımızı Vodafone Sürdürülebilir İş Stratejisi'ne uygun olarak belirledik ve performansımızı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda paylaşarak güvence altına aldık. Her yıl daha da iyileştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Raporlarımızla, sektörün prestijli yayınlarından Reporting Matters kataloğunda iyi uygulama olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2013'ten bu yana küresel çapta uygulanan "Reporting Matters" metodolojisi, 2017'den bu yana Türkiye'de de uygulanıyor. "Reporting Matters", şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarını İlkeler, İçerik ve Deneyim olmak üzere 3 ana kriter ve 18 alt kritere göre değerlendiriyor.

Bu çerçevede Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları, "Reporting Matters" kataloğunda, "Önemlilik", "Stratejik İşbirlikleri", "Rapor İçi Dolaşım ve Akış", "Etkileyici Tasarım" başlıklarında iyi uygulama olarak yer aldı.

Bu çalışmayla, raporlama trendlerinin ortaya çıkarılması, şirketlerin yaptıkları raporlamada kalite ve etkinliğin artırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Reporting Matters SKD Türkiye Vodafone

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