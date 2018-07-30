Vodafone Türkiye'den açıklama:

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada, Vodafone Türkiye ile Vodafone Almanya'nın ayrı yapılar olarak kendi pazarlarında faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
Açıklamada, Vodafone bünyesinde faaliyet gösteren her şirketin, ticari tanıtım faaliyetlerini kendi pazarına yönelik yürüttüğü kaydedildi.
Vodafone Türkiye ile Vodafone Almanya'nın ayrı yapılan olarak kendi pazarlarında faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Vodafone Türkiye olarak, Türkiye'nin en büyük doğrudan yatırımcılarından biriyiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya ve sosyal alanda katkılarımıza devam edeceğiz.
Ülkemizin tüm değerlerine saygılı olarak ve yüksek hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzün altını çizeriz." ifadelerine yer verildi.
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