Vodafone Türkiye'nin Dijital Operasyon Merkezi'ne Yeşil Ofis Diploması

Vodafone Türkiye'nin Maslak Genel Merkez ve Küçükyalı Dijital Operasyon Merkezi binalarında hayata geçirilen "plastiksiz ofis" uygulamasıyla yılda ortalama tek kullanımlık 2,5 milyon plastik bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik ürün kullanımına son verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk "Yeşil Ofis"lerinden biri olan Vodafone, sürdürülebilir bir dünya için çevre üzerindeki etkisini azaltmaya devam ediyor.

Her iki binada da plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor.

Şirket bünyesinde yer alan kafede geri dönüşümlü bardaklarda kahve satışı yapılıyor. Markette ise cam şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine doğa dostu ambalajlar kullanılıyor.

Vodafone Türkiye, işe alım sürecinde de kağıtsız değerlendirme dönemini başlattı. İşe başlama süreçlerinde kağıtsız oryantasyon süreçleri organize ediliyor. Çalışanlar, dijital kartvizit uygulaması ile basılı kartvizit yerine elektronik kartvizit kullanıyor.

Toplam 16 bin 500 metrekare alana sahip olan Vodafone Türkiye Dijital Operasyon Merkezi, 2015 yılında Türkiye'de Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) Sertifikası'nın en üst seviyesi olan platin sertifika kriterlerine uygun olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk bina oldu.

LEED tarafından tavsiye edilen ve yurt dışında yaygın olarak kullanılan standartlara göre akıllı bina tasarımı yapılan merkezde, enerji ve su kullanımını azaltan, verimli kaynak kullanımı sağlayan ve hava kalitesini artıran yeşil bina stratejileri uygulanıyor.