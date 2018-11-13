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Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye, mali yılın ilk yarısında servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 artırarak, 5.2 milyar liraya ulaştı.

Vodafone Türkiye'nin gelirleri ilk yarıda 5.2 milyar liraya çıktı

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Vodafone Türkiye, mali yılın ilk yarısında servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 artırarak, 5.2 milyar liraya ulaştı.
Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül 2018 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarına göre, şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.9 artışla 1.5 milyar liraya, Faiz ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FVÖK) ise yüzde 40.4 artış ile 720 milyon liraya yükseldi.
4.5G ve fiber altyapı alanına odaklı yatırımlarına devam eden Vodafone Türkiye’nin mali yarıyıl yatırımları bu dönemde 670 milyon lira oldu.
Vodafone Türkiye tarafından açıklanan verilere göre, şirketin;
- mobil abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 563 bin net abone artışı ile rekor seviye olan 23.7 milyona yükseldi.
- faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 12.8 milyona çıkarak toplam abonelerin yüzde 54’üne ulaştı.
- sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 152 bin net abone artış ile ilk mali yarıyılda 775 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 29.6 arttı.
- yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış ile 173.8 bine ulaştı.
- abonelerinin veri kullanımı, mali yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttı ve ulaşılan hane sayısını 7.3 milyona yükseldi.
- kurumsal segment servis gelirlerini mali yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 arttı.
2018-19 mali yılı yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle dedi:
“Türkiye ekonomisinin güçlü büyümesine inancımızın bir göstergesi olarak 4.5G ve fiber teknolojilere olan yatırımlarımıza devam ettik. Bu yatırımlarımız ve dijitalleşme yolunda attığımız adımlar ile güçlü bir mali yarıyılı geride bırakıyoruz. Vodafone olarak, Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız ile yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

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