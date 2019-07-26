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Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 2,9 milyar lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - "2019-2020 mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz yüzde 17,2 artışla 2,9 milyar TL’ye yaklaştı. Amacımız; daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 2,9 milyar liraya ulaştı.

Vodafone Türkiye tarafından şirketin nisan-haziran dönemini kapsayan 2019-2020 mali yılı birinci çeyrek sonuçları açıklandı.

Nisan 2019 - Mart 2020 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye servis gelirlerinde çift haneli büyüme devam etti. Servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 2,9 milyar TL'ye yaklaştı. Aynı dönemde, mobil servis gelirleri ise yüzde 17 yükseldi.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 389 bin net artış ile 23,7 milyonu aştı. Makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,5 milyona ulaştı. Şirket faturalı abone sayısını yaklaşık 1,4 milyon artış ile 13,8 milyona çıkardı.

Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 15,6 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinde 17,5 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

- Sabit hizmetler servis gelirlerinde yüzde 20,8 artış

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine global deneyimini sunmaya devam eden Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 aylık dönemde 182 bin yükselişle 919 bine ulaştı.

Sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artış gösterdi. Şirketin yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artışla 209 bine ulaştı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 7,6 milyona yükseldi.

- 200 milyonluk dijital trafik

Vodafone Türkiye müşterilerine uçtan uca ve radikal şekilde sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan rahatça karşılayabilmesi için geliştirdiği "Vodafone Yanımda" uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif dijital müşteri sayısı 10,5 milyonu aştı. Vodafone Yanımda'nın aylık ziyaret trafiği ise 200 milyonun üzerine çıktı.

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2019-20 mali yılı ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,1 artışla 351,7 petabyte'a ulaştı. İşletmelerin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal servis gelirlerini 2019-20 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artırdı.

- "Sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, ana faaliyet alanları olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümelerini sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda da hızla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2019-2020 mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz yüzde 17,2 artışla 2,9 milyar TL’ye yaklaştı. Amacımız; daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Bu amaç ve Türkiye'nin geleceği ile sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yerli üretimi desteklemek en büyük önceliklerimizden biri. 2016 yılından bu yana yerli ve milli baz istasyonu ULAK için çalışmalarımız sürüyor. Uzman mühendislerimizle birlikte projeye ürün geliştirme sürecinde de aktif destek sağlıyoruz. Yerli üretime desteğimizi daha da perçinleyerek ULAK baz istasyonlarını yaz sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz."

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