Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 2,9 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 2,9 milyar liraya ulaştı.

Vodafone Türkiye tarafından şirketin nisan-haziran dönemini kapsayan 2019-2020 mali yılı birinci çeyrek sonuçları açıklandı.

Nisan 2019 - Mart 2020 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye servis gelirlerinde çift haneli büyüme devam etti. Servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 2,9 milyar TL'ye yaklaştı. Aynı dönemde, mobil servis gelirleri ise yüzde 17 yükseldi.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 389 bin net artış ile 23,7 milyonu aştı. Makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,5 milyona ulaştı. Şirket faturalı abone sayısını yaklaşık 1,4 milyon artış ile 13,8 milyona çıkardı.

Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 15,6 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinde 17,5 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.