FİNANS

Vodafone ve Huawei, İstanbulTechCity için anlaştı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - "Vodafone olarak müşterilerimizin dijital dünyanın fırsatlarından yararlanmasını sağlamak için, mobil iletişimi geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam ediyoruz" - "TechCity Projesi’nin yeni döneminde de spektrum kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza imkan veren yeni şebeke optimizasyon teknikleri ile mükemmel kullanıcı deneyimi sağlama iddiamızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve Huawei, TechCity 2018 projesinin parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldı.

Huawei'den yapılan açıklamaya Vodafone ve HUAWEI tarafından 2017 yılında hayata geçirilerek, özellikle CloudAIR'ın geniş kapsamlı ticari kullanımı, Aktif Antenler (Massive MIMO) ve EasyMacro teknolojisinin canlı uygulamasını teşvik eden TechCity 2.0 İstanbul projesini daha da ileriye taşıyacak ve İstanbul’un akıllı bir şehre dönüştürülmesinin bir sonraki aşamasını temsil eden TechCity 2018 projesinin parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldı.

Bu yıl, Vodafone Türkiye’nin şebeke varlıklarının daha fazlasını buluta taşıması ile birlikte, TechCity Projesi'nin yeni aşaması kapsamında, Huawei CloudAIR2.0 çözümünün kullanım alanı genişletilecek. CloudAIR, operatörün spektrum varlıklarını bulut altyapısına taşıyarak, talep durumunda farklı frekans bloklarından dinamik bir şekilde yararlanmasına imkan vererek, müşterilerin geniş bant deneyimini iyileştiriyor.

Mevcut spektrumun kullanımına da imkan veren CloudAIR, Türkiye genelindeki 30 şehirde 8 binden fazla geniş ölçekli ticari istasyonda kullanılıyor.

SingleRAN Pro üzerinden geliştirilecek temel 5G şebekesi, üç temel özelliğe sahip olacak, 2G, 3G, 4G ve gelecekte ise 5G hizmetini tek şebeke üzerinden sunan çevik bir mimari, otomatik bir akıllı yönetim sistemi ve spektrum, kanal ve enerji gibi hava ara yüzü kaynaklarını şebeke trafik taleplerine veya mobil kullanıcının konumuna göre oluşan taleple tahsis eden CloudAIR2.0. böylece iç mekan dijital ekonomiyi tam olarak mümkün kılan yeni nesil bir iç mekan mobil geniş bant teknolojisi olan LampSite3.0’ın da aralarında bulunduğu yenilikçi kablosuz çözümleri sağlamak mümkün hale geliyor.

LampSite3.0, talep halinde çoklu bandın eş zamanlı kullanımını destekleyen, daha esnek bir taşıyıcı birleşmesine imkan tanıyan, yaygın Aktif Antenler ve baz istasyonu ekipmanlarının inşaat, güç tedariki, iletim toplam maliyetlerini hesaba katan inovatif bir makro baz istasyonu olan Tubestar sayesinde dijital dönüşüme güç veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan şunları kaydetti:

"Vodafone olarak müşterilerimizin dijital dünyanın fırsatlarından yararlanmasını sağlamak için, mobil iletişimi geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, daha yüksek hızlar ve daha yüksek kapasite ile veri transferine imkan verecek 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz TechCity Projesi kapsamında, yeni nesil teknolojileri hızlı ve kesintisiz bir biçimde sunmak üzere çok sayıda deneme gerçekleştiriyoruz. TechCity Projesi’nin yeni döneminde de spektrum kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza imkan veren yeni şebeke optimizasyon teknikleri ile mükemmel kullanıcı deneyimi sağlama iddiamızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Huawei LTE FDD Ürün Grubu Başkanı Chen Chuanfei da, Huawei'nin her zaman müşteri ihtiyaçlarını gözeterek sürekli teknolojik yeniliklere kendini adadığını belirterek, TechCity platformunun, müşterilerin bu teknolojileri ticarileştirmeleri için hızlı bir yol olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei TechCity 2018 projesi Vodafone

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