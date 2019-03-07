Vodafone ve The Walt Dısney Company, kadın kahramanlar için güçlerini birleştirdi

İSTNABUL (AA) - Vodafone, The Walt Disney Company ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girecek olan Captain Marvel için dijital bir kampanya başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada kadınların mobil teknolojilerle güçlendirilmesini hedefleyen Vodafone, cinsiyet uçurumunun kapatılması yönünde attığı adımlara bir yenisini ekledi.

Vodafone, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği 18 ülkede, dünyanın en değerli eğlence markası The Walt Disney Company ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona girecek olan Marvel Stüdyoları’ndan Captain Marvel için dijital bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında Captain Marvel filminden bazı sahneler kullanılarak kısa videolar hazırlandı.

Vodafone’un 2025 yılına kadar tüm dünyada 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını hedeflediği "Connect (Bağlan)" programıyla ulaştığı "gerçek kadın kahramanların" tanıtıldığı videolarda, "Sadece bir kahraman yok, 50 milyon kahraman var" mesajı veriliyor.

Vodafone, kadınların güçlendirilmesini hedefleyen #ConnectedSheCan kampanyası kapsamında, Marvel Stüdyoları’ndan Captain Marvel’ın 8 Mart’taki vizyonunu kutlamak adına dünyada milyonlarca kadını sosyal medya üzerinden #MySuperhero hashtag’ini kullanarak kendi yaşamlarındaki süper kahramanları belirlemeye çağırıyor. Vodafone Türkiye Instagram hesabı "Hikayeler" bölümünden de #BenimSüperKahramanım etiketiyle başlatılan çağrıya yoğun bir katılım geliyor.