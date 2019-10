Vodafone ve TOBB, Diyarbakır’da KOBİ’lerle buluştu

Açılış konuşmalarının hemen ardından etkinliğin ilk paneli gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal’ın moderatörlüğünde, “Başarılı KOBİ Örnekleri” başlığıyla yapılan panelde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet Mudu, Kardelen Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Baran, Diyarbakır Özel Bağlar Hastanesi Koordinatörü Turan Odabaşı ve Sabah Gazetesi Editörü Metin Can, kendi sektörlerinden örnekler vererek işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları değerlendirdi.

Asıl meselelerinin Türkiye'nin dijital yetkinliklerini geliştirmek olduğunu aktaran Yeşil, “Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konmalıdır. E-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket, çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yarınların hayal ettiklerimizin çok daha ötesinde yenilikler getireceğini vurgulayan Deegan, “Vodafone olarak, KOBİ’lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu geziyoruz. İki yıl önce TOBB iş birliğiyle başlattığımız Dijital Dönüşüm Hareketi ve ana sponsoru olduğumuz Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik.” ifadelerini kullandı.

Deegan, KOBİ’lerin Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde 99,9’unu oluşturduğunu anımsatan, şunları kaydetti:

“Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Uçtan uca sunduğumuz çözümlerimizle ve Vodafone Grubu’ndan aldığımız güçle, KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek veriyoruz. Dijital dönüşüm hareketi projesiyle, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Hedefimiz, tüm Türkiye’yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 68 olarak belirledik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dijital skoru ise 58. Diyarbakır, bölge ortalamasının üzerinde. Vodafone olarak, geleceği her ölçekten işletme için fırsata dönüştürmek amacıyla çözümler geliştirmeye ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine bu yolla katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”