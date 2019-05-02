"Vodafone Yanımda" uygulaması 10 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'nin müşteri ihtiyaçlarını tek bir dijital platformdan karşılayabilmek için geliştirdiği ve geçen yıl Türkiye’nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına giren "Vodafone Yanımda"nın aylık aktif kullanıcı sayısı, son bir yılda 2 milyon artarak 10 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'nin dijital müşteri platformu "Vodafone Yanımda", tüm işlemleri tek noktadan yapma kolaylığıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Geçen yıl Türkiye’nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına giren "Vodafone Yanımda"nın aylık aktif kullanıcı sayısı, son bir yılda 2 milyon artarak 10 milyona ulaştı. Böylece Vodafone'nin Türkiye'deki 23 milyonu aşkın mobil müşterisinin neredeyse yarısı "Vodafone Yanımda" kullanıcısı oldu.

"Vodafone Yanımda" üzerinden dijital finansal işlem yapanların sayısı ise son bir yılda 2 katına çıktı. Vodafone müşterileri, "Vodafone Yanımda" uygulamasını ayda ortalama 20’den fazla kez kullanarak toplam 250 milyonu aşkın trafik yaratıyor.