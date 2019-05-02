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"Vodafone Yanımda" uygulaması 10 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Geçen yıl Türkiye'nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına giren "Vodafone Yanımda"nın aylık aktif kullanıcı sayısı, son bir yılda 2 milyon artarak 10 milyona yükseldi - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanıyoruz, müşterilerine daha zengin bir deneyim sunmak ve onlarla kurdukları bağı kuvvetlendirmek üzere dijital varlık, kanal ve ürünlerini çeşitlendirmeye odaklanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone'nin müşteri ihtiyaçlarını tek bir dijital platformdan karşılayabilmek için geliştirdiği ve geçen yıl Türkiye’nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına giren "Vodafone Yanımda"nın aylık aktif kullanıcı sayısı, son bir yılda 2 milyon artarak 10 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'nin dijital müşteri platformu "Vodafone Yanımda", tüm işlemleri tek noktadan yapma kolaylığıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Geçen yıl Türkiye’nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına giren "Vodafone Yanımda"nın aylık aktif kullanıcı sayısı, son bir yılda 2 milyon artarak 10 milyona ulaştı. Böylece Vodafone'nin Türkiye'deki 23 milyonu aşkın mobil müşterisinin neredeyse yarısı "Vodafone Yanımda" kullanıcısı oldu.

"Vodafone Yanımda" üzerinden dijital finansal işlem yapanların sayısı ise son bir yılda 2 katına çıktı. Vodafone müşterileri, "Vodafone Yanımda" uygulamasını ayda ortalama 20’den fazla kez kullanarak toplam 250 milyonu aşkın trafik yaratıyor.

- "Mobil müşterilerimizin neredeyse yarısı Vodafone Yanımda kullanıcısı haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlandıklarını belirterek, müşterilerine daha zengin bir deneyim sunmak ve onlarla kurdukları bağı kuvvetlendirmek üzere dijital varlık, kanal ve ürünleri çeşitlendirmeye odaklandıklarını bildirdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, müşterilerimizin Vodafone markasına temas ettiği her kanalda, kullandığı her ürün ya da serviste aynı basit deneyimi yaşayabilmesini hedefliyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak. Bu anlayışla sunduğumuz Vodafone Yanımda uygulamamız, aylık 10 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece mobil müşterilerimizin neredeyse yarısı Vodafone Yanımda kullanıcısı haline geldi. Vodafone olarak, müşterilerimize uçtan uca ve radikal şekilde sadeleştirilmiş bir dijital deneyim sunmaya devam edeceğiz."

- Tüm işlemler tek uygulamada

"Vodafone Yanımda" kullanıcıları, hatlarıyla ilgili birçok işlemi uygulama üzerinden kolayca ve hızla yapabiliyor.

Buna göre, fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, TL bakiyesini öğrenme, kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme, yurt dışı kullanıma açma, 4.5G açma, internet/konuşma/mesaj bilgilerine ulaşma, yurt dışını arama, yurt dışında konuşma, yurt dışında kullanım gibi işlemler "Vodafone Yanımda" ile yapılabiliyor.

- Her ay 17 milyon hediye

Vodafone'liler ayrıca, uygulamadaki "Bana Ne Var" bölümünde yer alan hediye çarkını çevirerek her hafta sürpriz hediyeler kazanabiliyor.

Hediye çarkıyla, Vodafone'lilere her ay 17 milyon hediye dağıtılıyor.

Bugüne kadar hediye çarkıyla toplam 169 milyon GB mobil internet hediye edilirken, GSM dışı hediyelerin sayısı 120 milyona ulaştı.

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Engin Aksoy Vodafone

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