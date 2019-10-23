Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı

Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL'lik ekonomik değer oluşturması hedefleniyor.

Vodafone'un alanında lider markalarla özel kampanyalar yaparak fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda; oyun, alışveriş, servis, seyahat, eğlence, hediye, beyaz eşya, yeme-içme, sağlık-spor, eğitim olmak üzere 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel iş birliği yaptığı 69 markanın teklifleri sunuluyor.

Müşterilerinin ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya devam eden Vodafone, "Dijital marka" olma hedefi doğrultusunda müşterilerini dijital dünyanın fırsatlarıyla buluşturacak yeni bir platform geliştirdi.

- "500 milyon TL'lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone Türkiye olarak ana faaliyet alanlarından olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümenin yanı sıra dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda da hızla ilerlediklerini söyledi.

Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada müşterilerin dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini belirten Atasoy, "Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda halihazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz." dedi.

Atasoy, müşteriler için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşterilerimize, en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyoruz. Bu platformla startup'ların büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz. Startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunuyoruz. Halihazırda 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığımız 69 markayla hizmet verdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL'lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’na bekliyoruz."