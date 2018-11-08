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"Vodafone yerli ve milli 5G'nin gelişimine öncülük ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: - "Vodafone Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyor"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Vodafone Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, global düzeyde öncülük ettiği 5G çalışmalarını Türkiye’ye taşımaya devam ediyor.

Vodafone bu kapsamda üyesi olduğu 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek, Türkiye’de ilk 5G sinyalinin verilmesine önemli bir katkı sağladı. 5G Vadisi çalışmaları kapsamında, üç operatörün katkılarıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde bulunan 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda 5G Vadisi Açık Test Sahası açıldı.

BTK liderliğinde kurulan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nın bir üyesi olan Vodafone, bu kapsamda gerekli test ve çalışmaları yürüterek Türkiye’de ilk 5G sinyalini gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk 5G sinyalinin verilmesiyle, 5G alanındaki çalışmalar önemli bir ivme kazanacak.

5G’nin öncü teknolojilerinden Dar Bantlı Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini de Türkiye’de ilk kez hizmete açan Vodafone, 5G Vadisi'nde bu konudaki küresel bilgi birikimi ile platform desteği ve modül tedariki alanlarında öncü rol üstleniyor.

Vodafone Türkiye bu kapsamda teknokentlerde birçok firma ile ortaklaşa çalışmalar yürüterek, yerli ve milli ekosistemin oluşmasına da katkı sağlıyor. İş birlikleri sayesinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve hayatı kolaylaştırırken ülke dijitalleşmesini de yukarı taşıyan yeni nesil uygulamalar, Vodafone şebekesi üzerinden hayat buluyor.

Endüstri 4.0'dan akıllı şehirlere, sağlıktan tarıma uzanan birçok alanda hayata geçirilen uygulamalar sayesinde iş ve sosyal yaşamın dinamikleri yeni bir boyuta taşınıyor. Akıllı sulama uygulaması ile tarımda verimlilik artıyor; uzaktan ölçüm uygulaması sayesinde hassas ve insan hayatı için gerekli cihazların 7/24 çalışması sağlanıyor; uzaktan izleme uygulaması ile sayaçlar akıllı hale geliyor, akıllı çöp takip sistemleri uygulaması ile ise hem verimlilik artışı sağlanıyor hem de karbon ayak izi azaltılıyor.

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- "Yerli ve milli firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone’un, global tecrübesiyle Türkiye’deki 5G çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye, BTK'nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyor. Bu kapsamda grubumuzun uluslararası düzeyde zenginleştirdiği bilgi ve donanımı, 5GTR Forum ve 5G Vadisi gibi platformlara aktararak, Türkiye’nin 5G Beyaz Kitabı’nın tamamlanması gibi çalışmalara önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Üyesi olduğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda verilen bu ilk sinyali de, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olarak görüyor ve Vodafone olarak bu önemli gelişmeye, gerçekleştirdiğimiz testler ve çalışmalarla katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.

Diğer yandan Türkiye’de ilk defa hizmete aldığımız 5G’nin öncü teknolojilerinden Dar Bantlı Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) üzerinde çalışan yerli ve milli firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, daha şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başlıyor. Vodafone olarak, global deneyimimizden aldığımız güçle Türkiye'nin 5G yolculuğunu kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdürecek ve yeni teknolojileri abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
5G Vadisi Açık Test Sahası Vodafone

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