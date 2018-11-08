"Vodafone yerli ve milli 5G'nin gelişimine öncülük ediyor"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Vodafone Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyor." ifadesini kullandı. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, global düzeyde öncülük ettiği 5G çalışmalarını Türkiye’ye taşımaya devam ediyor. Vodafone bu kapsamda üyesi olduğu 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek, Türkiye’de ilk 5G sinyalinin verilmesine önemli bir katkı sağladı. 5G Vadisi çalışmaları kapsamında, üç operatörün katkılarıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde bulunan 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda 5G Vadisi Açık Test Sahası açıldı. BTK liderliğinde kurulan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nın bir üyesi olan Vodafone, bu kapsamda gerekli test ve çalışmaları yürüterek Türkiye’de ilk 5G sinyalini gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk 5G sinyalinin verilmesiyle, 5G alanındaki çalışmalar önemli bir ivme kazanacak.

5G’nin öncü teknolojilerinden Dar Bantlı Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini de Türkiye’de ilk kez hizmete açan Vodafone, 5G Vadisi'nde bu konudaki küresel bilgi birikimi ile platform desteği ve modül tedariki alanlarında öncü rol üstleniyor. Vodafone Türkiye bu kapsamda teknokentlerde birçok firma ile ortaklaşa çalışmalar yürüterek, yerli ve milli ekosistemin oluşmasına da katkı sağlıyor. İş birlikleri sayesinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve hayatı kolaylaştırırken ülke dijitalleşmesini de yukarı taşıyan yeni nesil uygulamalar, Vodafone şebekesi üzerinden hayat buluyor. Endüstri 4.0'dan akıllı şehirlere, sağlıktan tarıma uzanan birçok alanda hayata geçirilen uygulamalar sayesinde iş ve sosyal yaşamın dinamikleri yeni bir boyuta taşınıyor. Akıllı sulama uygulaması ile tarımda verimlilik artıyor; uzaktan ölçüm uygulaması sayesinde hassas ve insan hayatı için gerekli cihazların 7/24 çalışması sağlanıyor; uzaktan izleme uygulaması ile sayaçlar akıllı hale geliyor, akıllı çöp takip sistemleri uygulaması ile ise hem verimlilik artışı sağlanıyor hem de karbon ayak izi azaltılıyor.