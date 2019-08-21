Vodafone'a geçmek şimdi çok daha dijital

İSTANBUL(AA) - Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone, yeni hat alma ve numara taşıma işlemlerinde online başvuru dönemini başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone’a geçmek isteyen müşteriler, internet sitesinden (vodafone.com.tr) diledikleri bir tarife için başvuru yaparak, ister kurye seçeneği ile hiçbir ücret ödemeden 24 saat içinde, ister diledikleri zaman herhangi bir Vodafone mağazasından SIM kartlarını teslim alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, tüm müşterilerimizin akıllı telefonları ya da bilgisayarlar üzerinden dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en sade şekilde ve öncelikli kanal olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bugün artık, online alışveriş bir yenilikten çok, bir ihtiyaca dönüşmüş durumda. Herkesin online alışverişe yöneldiği bir dünyada biz de müşterilerimize internet sitemizden başvuru yapıp hatlarını istedikleri yerden teslim alabilecekleri, hızlı, kolay ve rahat bir online deneyim sunuyoruz. Başka bir deyişle, tüketiciler istedikleri yerden, istedikleri zaman Vodafone’lu olabilecek.