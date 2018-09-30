Vodafone'da plastiksiz hayat başladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin İstanbul Maslak'taki Genel Merkez ve Küçükyalı'daki Dijital Operasyon Merkezi binalarında yılda ortalama 2,5 milyon plastik bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik ürün kullanımına son verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye'nin yaklaşık 3 bin çalışanı plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine yeniden kullanılan ambalaj gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler kullanacak.

#yeşilisevenkırmızı hareketi ile şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih edilecek.

Vodafone tarafından düzenlenen tüm toplantı ve organizasyonlarda da plastik kullanımına son verilmesi hedefleniyor.

- "Plastiksiz ofis" uygulaması tüm Türkiye'ye yayılacak

Şirket bünyesinde yer alan kafede geri dönüşümlü bardaklarda kahve satışı gerçekleştirilecek. Markette ise cam şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine doğa dostu ambalajlar kullanılacak. İlk aşamada Genel Merkez ve Dijital Operasyon Merkezi’nde hayata geçirilen plastiksiz ofis uygulamasına önümüzdeki dönemde Vodafone’un Türkiye genelindeki diğer binalarında da aşamalı olarak geçilecek.