FİNANS

Vodafone'da plastiksiz hayat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye ofislerinde artık plastik ürün yerine çevre dostu ve geri dönüşümlü ürünler kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin İstanbul Maslak'taki Genel Merkez ve Küçükyalı'daki Dijital Operasyon Merkezi binalarında yılda ortalama 2,5 milyon plastik bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik ürün kullanımına son verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye'nin yaklaşık 3 bin çalışanı plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine yeniden kullanılan ambalaj gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler kullanacak.

#yeşilisevenkırmızı hareketi ile şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih edilecek.

Vodafone tarafından düzenlenen tüm toplantı ve organizasyonlarda da plastik kullanımına son verilmesi hedefleniyor.

- "Plastiksiz ofis" uygulaması tüm Türkiye'ye yayılacak

Şirket bünyesinde yer alan kafede geri dönüşümlü bardaklarda kahve satışı gerçekleştirilecek. Markette ise cam şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine doğa dostu ambalajlar kullanılacak. İlk aşamada Genel Merkez ve Dijital Operasyon Merkezi’nde hayata geçirilen plastiksiz ofis uygulamasına önümüzdeki dönemde Vodafone’un Türkiye genelindeki diğer binalarında da aşamalı olarak geçilecek.

Vodafone Türkiye, Nisan 2011'de WWF Türkiye ile başlattığı iş birliği doğrultusunda enerji verimliliği sağlanması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların daha tasarruflu kullanımını teşvik eden Yeşil Ofis Programı'nın yaygın bir şekilde uygulanması, çalışanların ve ekosistemindeki bireylerin doğa bilincinin artırılması yönünde çalışmalar yapıyor.

Şirketin Maslak'taki Genel Merkez binası 2012 yılında WWF Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Türkiye'nin Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanan ilk ofisi olurken, Küçükyalı'da 2015 yılında faaliyete geçen Dijital Operasyon Merkezi de çevreci tasarımıyla Türkiye'nin ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Platin Sertifikalı binası oldu.

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- "Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik proje ve programları hayata geçiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, sürdürülebilirliği temel iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarını belirtti.

Vodafone Türkiye olarak, sürdürülebilirlik konusunda atılacak en temel adımın farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmaktan geçtiğine inandıklarını kaydeden Bayram, "Çevresel ayak izimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik proje ve programları hayata geçiriyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için aldığımız aksiyonların, çalışanlarımızın doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusundaki farkındalığını artıracağına inanıyoruz. Ofislerimizde plastik kullanımına son verdiğimiz yeni uygulamamızla, plastiğin doğaya verdiği zararı en aza indirmeyi ve çalışanlarımızın doğa dostu ürünleri kullanmasını teşvik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram, uygulamanın hayata geçirilmesinin daha ilk haftasında geniş biçimde benimsendiğini görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Örneğin, kendi ofisimde yoğun toplantıların ardından günde en az 20-30 pet şişe çöpe gidiyordu. Şimdi, bir cam sürahi ile kağıt bardaklar kullanmaya başladık. Daha ilk haftadan hemen herkes alıştı. Giderek daha fazla sayıda arkadaşımızın artık toplantılara kendi bardakları veya şişeleri ile girdiğini gözlemliyorum. Bu sayede, hem su israfının hem de plastik atıkların önüne geçiyoruz. #yeşilisevenkırmızı hareketi ile operasyonlarımızı doğal kaynaklara ve insana saygılı olarak yürütmeye devam edeceğiz."

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