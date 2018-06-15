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Vodafone'dan Babalar Günü için duygulandıran reklam filmi

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

Vodafone, Babalar Günü için hazırladığı reklam filminde yüksek kalitede ses deneyimi sunan HD ses teknolojisi VoLTE'yi tanıtıyor - Vodafone’un Babalar Günü reklam filminde, Eskişehirspor’a gönül veren bir baba ile oğlunun hikayesi işleniyor - Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: - "Abonelerimize 4,5G’deki lider kapsama gücümüzün yanı sıra en geniş HD ses kapsamamız ile yüksek kalitede ses deneyimini de sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, müşterilerine HD ses teknolojisi VoLTE ile yüksek kalitede deneyim sunmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü için hazırladığı reklam filminde VoLTE teknolojisini anlatan Vodafone, babalar ve çocuklarının Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar yan yanaymış gibi konuşabildiklerine ve VoLTE ile mesafelerin ortadan kalktığına dikkati çekiyor.

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- Eskişehirsporlu baba ve oğulun hikayesi

Vodafone’un Babalar Günü reklam filminde, Eskişehirspor’a gönül veren bir baba ile oğlunun hikayesi işleniyor. Bando Es Es’in Şefi Ali Ulusoy ve Eskişehirsporlu taraftarların da rol aldığı reklam filmi, Y&R Team Red imzası taşıyor. "Kalbi Sevdikleri İçin Atanlara" temalı reklam filminin yönetmen koltuğunda Walky Talky otururken, prodüksiyon sürecini ise Octopus üstleniyor.

Açıklamada, reklam filminin çekimleri için toplam 75 kişilik bir ekibin çalıştığı bildirildi. Eskişehir Taraftarlar Birliği’nin de desteğiyle çekim günü stadyumda 700 kişilik taraftar topluluğunun bir araya geldiği reklam filmi için 15 gün ön hazırlık gerçekleştirildi. Yeni Eskişehir Stadyumu, Adalar Bölgesi ve çevresi dahil 4 farklı lokasyonda gerçekleştirilen çekimler 2 günde tamamlandı.

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- "4,5G’deki lider kapsama gücümüzün yanı sıra HD Ses Teknolojisini de sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone SüperNet 4,5G ile Türkiye’nin en iyi ses deneyimine sahip olduklarını savundu.

Vodafone Türkiye olarak, teknolojiyi insan için kullanmayı ve 4,5G'deki geniş kapsama gücüyle Türkiye’de her yerde herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, "Abonelerimize 4,5G’deki lider kapsama gücümüzün yanı sıra en geniş HD ses kapsamamız ile yüksek kalitede ses deneyimini de sunuyoruz. Sevdikleriniz Türkiye’nin neresinde olursa olsun, yüksek ses kalitesi ile yanınızdalarmış gibi iletişim kurma imkanı sağlıyoruz. Vodafone olarak, HD ses teknolojisi ile tüketicilere en iyi ses deneyimini sunmaya ve aynı zamanda 4,5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Vodafone VoLTE ile kalabalık veya arkada yoğun gürültünün olduğu ortamlarda bile sessiz bir odada konuşuyor gibi kaliteli bir görüşme deneyimi sağlanıyor.

Eskiden 6 saniye sürebilen sesli aramaların bağlanma süresini neredeyse 1 saniyeye indiren HD ses teknolojisi aynı anda veri ve ses kullanımına izin verdiği için, telefon görüşmeleri sırasında dosya indirmeye ya da göndermeye devam edilebiliyor; konum veya fotoğraf paylaşılabiliyor.

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babalar günü HD ses teknolojisi reklam filmi Vodafone

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