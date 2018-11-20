Vodafone’dan “Bütçe Dostu” kampanya

İletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan yeni kampanya kapsamında sundukları bütçe dostu çözümlerle bireysel müşterilerin aile bütçesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade eden Aksoy, "Vodafone olarak, ülkemizin geleceğine olan inancımızla her dönemde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürdüklerini kaydetti.

Tüm bireysel Vodafone abonelerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında sunulan marka indirimleri, hediye haftalık Pass paketleri, indirimli mobil internet ve tarifeler ile müşterilerin aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor. Vodafone’un kampanyası yıl sonuna kadar sürecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, kapsamlı bir tüketici kampanyası başlattı.

İSTANBUL (AA) - Vodafone abonelerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında sunulan marka indirimleri, hediye haftalık Pass paketleri, indirimli mobil internet ve tarifeler ile müşterilerin aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Vodafone, yeni kampanyası için çeşitli markalarla iş birliği yaptı. Buna göre, bireysel Vodafone müşterilerine her ay 1 damacana Hayat Su hediye edilecek. Ayrıca, Dominos.com.tr’de yüzde 60’a varan indirim, Goldmaster mağazalarında yüzde 60 indirim, Kale Alarm’ın ev alarm ve güvenlik sistemlerinde yüzde 50’ye varan indirim, Koton.com.tr online alışveriş sitesinde 75 TL üzeri alışverişe 15 TL indirim, Sutas.market online mağazasında yüzde 5 indirim ve ZUBİZU Shell kampanyasında 400 TL’lik akaryakıt harcamasına 20 TL indirim sunulacak.

Vodafone, kampanya kapsamında, herkes deneyebilsin diye haftalık Pass’ler hediye edecek. 20 Aralık’a kadar geçerli olacak bu fırsat sayesinde Vodafone’lular, Facebook, Instagram, YouTube ve WhatsApp uygulamalarını internetinden yemeden doya doya kullanabilecek.

Kişiye özel TL yükleme koşullarını yerine getiren faturasız aboneler, ilk TL yüklemelerinde 1 hafta geçerli hediye Sosyal Pass, ikinci TL yüklemelerinde 1 hafta geçerli hediye Video Pass kazanırken, bakiyelerindeki TL’leri hedeflendiği şekilde harcayan faturasız aboneler de 1 hafta geçerli hediye İletişim Pass kazanacak. Faturalı aboneler ise Video Pass aldıklarında 1 hafta geçerli hediye Sosyal Pass, Sosyal Pass aldıklarında ise 1 hafta geçerli hediye İletişim Pass kazanacak.

Vodafone, bireysel müşterilerinin iletişim bütçesine de katkıda bulunuyor. Buna göre, 1 GB mobil internet 12 TL yerine sadece 6 TL’ye sunulacak. Yeni gelen aboneler için ise belli tarifelerde yüzde 10 indirim yapılacak.

