Vodafone'dan Konyalı çocuklara kodlama eğitimi

Çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Proje kapsamında kentte 500 çocuğa kodlama eğitimi verilecek. Böylece Konya ile İç Anadolu Bölgesi'nde toplam 2 bin 300 çocuğa ulaşılacak.

Geleceğin mesleklerinin kodlamaya dayanacağını aktaran Deegan, şunları kaydetti:

"Her bir çocuğumuz kod yazmaya başladığında, Türkiye dijitalleşmiş olacak. Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak. Kodlama eğitimi verdiğimiz çocuklarla bağlantımız fiziksel eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Bu çocuklarımıza uzun vadede farklı dijital platformlardan da ulaşarak dijital alandaki eğitim ve gelişimlerini sürdürmelerine destek olacağız. Çocuklarımızı geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Proje ile bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini aktaran Hazır, "Çocukların erken yaşta bu becerilerinin geliştirilmesi ve bakış açılarının bu yönde oluşması için çalışıyoruz." dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da kodlama eğitiminin erken yaşlarda verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknolojinin alfabesinin kodlama olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, teknoloji alanında çok yoğun çalışmalar yaptıklarını, teknolojiyi meydana getiren, katma değer üreten ve yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje gönüllüleri katıldı.

