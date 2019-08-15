FİNANS

Vodafone'dan Kurban Bayramı'nda 23,7 milyon aboneye kesintisiz iletişim

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı'nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika ses, 310 milyon SMS ve 21 milyon GB mobil internet kullandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, bu yıl da Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bucağındaki 23,7 milyon mobil abonesine kesintisiz iletişim ayrıcalığı yaşattı.

Vodafone'un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 310 milyon SMS attı ve 21 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'lular bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Van olarak gerçekleşti.

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Muğla ve Şanlıurfa şeklinde sıralandı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere ve Fas oldu. En çok SMS de Almanya, Kıbrıs, İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda, Rusya ve Avusturya'ya gönderildi.

Vodafone Red aboneleri de yurt içi ve yurt dışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran Her Şey Dahil Pasaport-Dünya hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi bayram süresince kullandı.

- "Hedefimiz dijital teknoloji şirketi olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Çağımız, verimlilik çağı ve teknoloji, verimliliği sağlayacak en etkili araç konumunda. Vodafone olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimizle kuvvetli bir bağ kurmaya odaklanıyoruz. Hedefimiz, sadece bağlantı sağlayan bir operatör olmaktan çıkıp, bir dijital teknoloji şirketi olmak. Hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz nezdinde daha çevik, daha hızlı, daha sade ve dijital geleceğe hazır bir teknoloji şirketi olmak üzere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlayışla her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1,1 milyar dakika konuştu, 310 milyon SMS attı ve 21 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu vesileyle tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz."

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