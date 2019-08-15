Vodafone'dan Kurban Bayramı'nda 23,7 milyon aboneye kesintisiz iletişim

İSTANBUL (AA) - Vodafone, bu yıl da Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bucağındaki 23,7 milyon mobil abonesine kesintisiz iletişim ayrıcalığı yaşattı.

Vodafone'un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 310 milyon SMS attı ve 21 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'lular bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Van olarak gerçekleşti.

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Muğla ve Şanlıurfa şeklinde sıralandı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere ve Fas oldu. En çok SMS de Almanya, Kıbrıs, İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda, Rusya ve Avusturya'ya gönderildi.