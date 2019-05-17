Vodafone'dan ramazana özel 20 GB mobil internet

İSTANBUL (AA) - Vodafone, ramazan boyunca 20 GB'lık ek mobil internet paketine sadece 20 liraya sahip olabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'a yeni gelen müşterilerin de yararlanabileceği kampanya kapsamında sunulan teklif, mevcut tarifenin üzerine ek paket olarak satın alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterilerinin ramazan sevincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksoy, "Vodafone olarak, müşterilerimizin kesintisiz internet ihtiyaçlarına yönelik kazandıran teklifler geliştirmeye devam ediyoruz. Vodafone halden anlar mottosuyla sunduğumuz bütçe dostu internet tekliflerine bir yenisini daha ekliyoruz. Bu doğrultuda, bu Ramazan'da da kesintisiz internet deneyimi yaşamak ve bol bol paylaşımda bulunmak isteyen müşterilerimiz için yeni bir kampanya geliştirdik. Ramazan Paketimiz ile faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize Vodafone Yanımda üzerinden 20 GB mobil interneti sadece 20 liraya sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

