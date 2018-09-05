Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, abonelerine son teknoloji akıllı telefonları ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyor. Vodafone, geçen ay tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note 9 modeline sahip olmak isteyen müşterilerinin yüzünü güldürecek bir kampanya düzenliyor. Buna göre, eski cihazını getiren Vodafone’lular, yeni Samsung Galaxy Note 9’a ayda 110 TL’den başlayan ek ödemelerle sahip olabiliyor. Diğer yandan, Samsung’un yeni akıllı telefonu, Vodafone Red’lilere özel olarak "Samsung Kablosuz Şarj Cihazı" hediyesiyle birlikte sunuluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni modeli Galaxy Note 9’a sahip olmak isteyen müşterilerimiz için 'Eskisini Getir, Yenisini Götür' kampanyası düzenliyoruz. Böylece, eski cihazını getiren ve Samsung’un yeni modeline sahip olmak isteyen müşterilerimize telefonlarını yenileme şansı veriyoruz. Ayrıca, bu telefonu sadece Vodafone Red’lilere özel olarak 'Samsung Kablosuz Şarj Cihazı' hediyesiyle birlikte sunuyoruz. Vodafone olarak, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonu Vodafone Pass’li Red tarifeleriyle alan müşteriler, tarifelerindeki ayrıcalıkların yanında YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify gibi en popüler uygulamaları internet kotalarından yemeden kullanabiliyor.

