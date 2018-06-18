FİNANS

Vodafone'lular bayramda 11,5 milyon GB mobil internet kullandı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Vodafone müşterileri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde yaklaşık 900 milyon dakika ses, 440 milyon SMS ve 11,5 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'lular arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde yaklaşık 900 milyon dakika konuşurken, 440 milyon SMS attı ve 11,5 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu 4 günde yaklaşık 900 milyon dakika konuşan aboneler, 440 milyon SMS attı. Vodafone'lular, arife günü ve bayramda mobil internet kullanımını geçen yıla göre 1,5 kat artırarak 11,5 milyon GB'ye yükseltti.

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderenler İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, Samsun, Antalya, Bursa, İzmir ve Van olarak sıralandı.

En çok mobil internet kullanan iller sıralamasında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Balıkesir, Kocaeli ve Samsun yer aldı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Afganistan, Fransa, Mısır, Hollanda, İngiltere, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan oldu.

\

- "Her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yaptıkları her işin merkezine müşterileri yerleştirdiklerini, onların ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve karşılamaya odaklandıklarını vurguladı.

Müşteri odaklı karar ve aksiyonlarında kendilerini destekleyen en temel aracın dijitalleşme olduğunu belirten Aksoy, "Dijitalleşme sayesinde, hem bireysel hem de kurumsal yaşamlarımız önemli ölçüde kolaylaşıyor. Müşterilerimiz için yenilikçi ürünler geliştirmeye ve sürekli yatırımlarla uçtan uca müşteri deneyimini artırmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık." ifadelerini kullandı.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Aytemiz’den hediye puan kampanyasıAytemiz’den hediye puan kampanyası
Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandıMehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vodafone

En Çok Okunan Haberler

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

Köy okullarına kitap bağışı

Köy okullarına kitap bağışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.