Vodafone'lular bayramda 11,5 milyon GB mobil internet kullandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'lular arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde yaklaşık 900 milyon dakika konuşurken, 440 milyon SMS attı ve 11,5 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu 4 günde yaklaşık 900 milyon dakika konuşan aboneler, 440 milyon SMS attı. Vodafone'lular, arife günü ve bayramda mobil internet kullanımını geçen yıla göre 1,5 kat artırarak 11,5 milyon GB'ye yükseltti.

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderenler İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, Samsun, Antalya, Bursa, İzmir ve Van olarak sıralandı.

En çok mobil internet kullanan iller sıralamasında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Balıkesir, Kocaeli ve Samsun yer aldı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Afganistan, Fransa, Mısır, Hollanda, İngiltere, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Bulgaristan oldu.