Vodafone'lular bayramda 16,8 milyon GB mobil internet kullandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'lular, bayram süresi boyunca yaklaşık 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 23,7 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'nun Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı. Ramazan Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 46 arttı.

- En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Verilen bilgiye göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, İzmir ve Van olarak gerçekleşti.

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa ve Kocaeli şeklinde sıralandı.