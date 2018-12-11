FİNANS

Vodafone’lulara Storytel Sesli Kitap Servisi ilk 1 ay ücretsiz

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

Storytel’de ilk kez üyelik açan Vodafone müşterileri için ücretsiz deneme süresi 30 gün olacak - Vodafone müşterileri, ilk 30 günün ardından Storytel aboneliklerine aylık 24,99 TL’den devam edebilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone-Storytel iş birliği kapsamında, Storytel’de ilk kez üyelik açan Vodafone müşterileri, internet üzerinden sesli kitap dinleme ve e-kitap okuma ayrıcalığından 30 gün ücretsiz yararlanacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital iş ortaklıklarıyla bireysel müşterilerine yenilikçi deneyimler sunmaya devam ediyor.

Dünyanın önde gelen sesli kitap servislerinden Storytel ile iş birliğine giden Vodafone, kitapsever müşterilerine internet üzerinden sesli kitap dinleme ve e-kitap okuma ayrıcalığı sunacak. Vodafone-Storytel iş birliği kapsamında, Storytel’de ilk kez üyelik açan Vodafone müşterileri için ücretsiz deneme süresi 30 gün olacak. Vodafone müşterileri, ilk 30 günün ardından Storytel aboneliklerine aylık 24,99 TL’den devam edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, hızla dijitalleşen müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarının kaydetti.

Aksoy, deneyim ve servis tasarımında her zaman en yeni teknoloji trendlerinden beslendiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü sesli kitap servisi Storytel ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize Storytel uygulamasını kullanarak akıllı telefonlarında ya da tabletlerinde abone oldukları süre boyunca sistemdeki tüm kitaplara hiçbir sınır olmadan erişme imkanı sunuyoruz. Sesli kitaplar dijital çağın yaşam tarzına uygun olarak kitapseverlerin hayatını kolaylaştırıyor. Bugün artık, yemek yaparken, seyahat ederken ya da spor yaparken bile sesli kitap dinleyerek zamanı daha kaliteli hale getirmek mümkün. Müşterilerimiz, 500’den fazla Türkçe sesli kitaba, yaklaşık 45 bin İngilizce sesli kitap ve e-kitaba Storytel uygulamasından erişebilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin beklentilerine uygun yenilikçi dijital servisler sunmaya devam edeceğiz."

Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu da sesli kitapların, dijitalleşmenin artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bugünlerde hızla yaygınlaştığını belirterek, "Sesli kitapları deneyimleyen kitapseverler, günümüz hayat şartlarının getirdiği yoğunluğun içinde bile kitap okumaya tahmin ettiklerinden daha fazla zaman ayırabildiklerini görüyorlar. Bu iş birliğinin ardından Vodafone üyeleri artık kendi kütüphanelerini ceplerinde taşıyacaklar. Storytel, hem Türkçe hem de İngilizce binlerce sesli kitabı ile Vodafone üyelerine mobilite ve multitasking sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERYerli füzeye Mısır'dan talepYerli füzeye Mısır'dan talep
Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyizProf. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz
Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldıKaradeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Storytel Vodafone

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.