Vodafone’lulara Storytel Sesli Kitap Servisi ilk 1 ay ücretsiz

Dünyanın önde gelen sesli kitap servislerinden Storytel ile iş birliğine giden Vodafone, kitapsever müşterilerine internet üzerinden sesli kitap dinleme ve e-kitap okuma ayrıcalığı sunacak. Vodafone-Storytel iş birliği kapsamında, Storytel’de ilk kez üyelik açan Vodafone müşterileri için ücretsiz deneme süresi 30 gün olacak. Vodafone müşterileri, ilk 30 günün ardından Storytel aboneliklerine aylık 24,99 TL’den devam edebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital iş ortaklıklarıyla bireysel müşterilerine yenilikçi deneyimler sunmaya devam ediyor.

Aksoy, deneyim ve servis tasarımında her zaman en yeni teknoloji trendlerinden beslendiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü sesli kitap servisi Storytel ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize Storytel uygulamasını kullanarak akıllı telefonlarında ya da tabletlerinde abone oldukları süre boyunca sistemdeki tüm kitaplara hiçbir sınır olmadan erişme imkanı sunuyoruz. Sesli kitaplar dijital çağın yaşam tarzına uygun olarak kitapseverlerin hayatını kolaylaştırıyor. Bugün artık, yemek yaparken, seyahat ederken ya da spor yaparken bile sesli kitap dinleyerek zamanı daha kaliteli hale getirmek mümkün. Müşterilerimiz, 500’den fazla Türkçe sesli kitaba, yaklaşık 45 bin İngilizce sesli kitap ve e-kitaba Storytel uygulamasından erişebilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin beklentilerine uygun yenilikçi dijital servisler sunmaya devam edeceğiz."

Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu da sesli kitapların, dijitalleşmenin artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bugünlerde hızla yaygınlaştığını belirterek, "Sesli kitapları deneyimleyen kitapseverler, günümüz hayat şartlarının getirdiği yoğunluğun içinde bile kitap okumaya tahmin ettiklerinden daha fazla zaman ayırabildiklerini görüyorlar. Bu iş birliğinin ardından Vodafone üyeleri artık kendi kütüphanelerini ceplerinde taşıyacaklar. Storytel, hem Türkçe hem de İngilizce binlerce sesli kitabı ile Vodafone üyelerine mobilite ve multitasking sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

