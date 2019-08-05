FİNANS

Vodafone'un Discover Genç Yetenek Programı'na 11 bini aşkın genç başvurdu

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye, 2008'den bu yana devam ettirdiği Discover Genç Yetenek Programı kapsamında 2019'da geçen yıllara göre yaklaşık 2 katı işe alım gerçekleştirdi - Toplam 11 bini aşkın kişinin başvurduğu programa, 25 farklı üniversiteden 79 genç yetenek kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un Discover Genç Yetenek Programı'na 11 bini aşkın genç başvurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Vodafone'un Türkiye’de 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Toplam 11 bini aşkın kişinin başvurduğu program kapsamında bu yıl geçen yıllara göre yaklaşık 2 katı işe alım gerçekleşti.

Program kapsamında bugüne kadar toplam 420 genç yeteneği istihdam eden Vodafone Türkiye, bu yıl 25 farklı üniversiteden 79 gence tam zamanlı çalışma imkanı sundu. Programa kabul edilen ve geleceğin liderleri olarak yetiştirilecek gençler arasındaki kadın oranı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Temmuz itibarıyla Vodafone Türkiye'de çalışmaya başlayan genç yetenekler, şirketin "Agile (Çevik)" çalışma yaklaşımı doğrultusunda farklı fonksiyonlardan bir araya gelen kişilerin oluşturduğu, uçtan uca sorumluluğa sahip olarak otonom şekilde çalışan ve "squad" adı verilen ekiplere de dahil olacak.

- Özel gelişim programı

Üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı olan Discover Genç Yetenek Programı ile Vodafone'a katılan genç yetenekler, ilk yıl 2 farklı bölümde rotasyon gerçekleştirerek hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyor.

Genç yetenekler, bir hafta süren bir oryantasyon programına dahil olarak pek çok farklı konuyu hem teorik hem pratik anlamda deneyimleyebiliyor. Bir yılın sonunda özel bir gelişim programına dahil edilen Discover'lar, Vodafone'un mentorluk uygulamasından da faydalanabiliyor. Global bir şirkette çalışmanın avantajını da kullanabilen Discover'lar, 2 yıllık çalışmalarının ardından global değerlendirme merkezinde başarılı olurlarsa Columbus Programı ile farklı bir Vodafone ülkesinde belirli süreyle görev yapabiliyor. Columbus Programı dışında da yayımlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyor.

- "Geleceğin mesleklerinde yer alacak genç yetenekleri keşfetmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, gelecekte liderlik ekibimizde görev alabileceğine inandığımız, yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız gençleri her yıl Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla Vodafone Türkiye ailesine dahil ediyoruz ve onlara rotasyonlu çalışma modeli ile farklı uzmanlıkları ve dijital rolleri uçtan uca deneyimleme imkanı sunuyoruz. Programımıza bu yıl 11 bini aşkın başvuru oldu. İşe alım oranımız ise geçen yılların yaklaşık 2 katına çıktı ve 79 gencimiz temmuz başı itibarıyla şirketimizde tam zamanlı çalışmaya başladı. Vodafone Türkiye olarak, bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijital dönüşümün liderleri olabilecek, çevik çalışma yöntemlerine sahip ve geleceğin mesleklerinde yer alacak genç yetenekleri keşfetmeye devam edeceğiz."

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