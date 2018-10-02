İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, 2010 yılında hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone'un marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "saçma güzel" sloganıyla gençlere hitap edecek olan Vodafone FreeZone, gençlerin kendi hayatlarında ya da sosyal medyada "saçma ama bir o kadar da güzel" buldukları şeyleri sahiplenecek.

Değişen gençlik dünyasına ayak uydurarak kendini yenileyen Vodafone FreeZone, gençler için sunacağı ürün ve hizmetlerde de yaş gruplarını değil, tutku alanlarını temel alacak. Buna göre, Vodafone FreeZone çatısı altında oyun, müzik ve sosyal medya tutkunu gençler için cazip teklif ve fırsatlar yer alacak.

Vodafone FreeZone, "saçma güzel" olarak tanımladığı yeni dünyasında, gençlerin en büyük tutkuları olan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarını sahipleniyor ve bu tutku alanlarında gençlere fayda sağlayacak teklif ve fırsatlar sunuyor.

Oyun alanında League of Legends Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu, müzik alanında ise Vodafone FreeZone Stüdyo ile son bir yıldır gençlerin tutku alanlarına yatırım yapan Vodafone FreeZone, şimdi de gençlere tutkularını saçma güzel tarifelerle yaşama fırsatı sağlıyor.