FİNANS

Vodafone'un geri dönüştürdüğü e-atıklar, Mardinli çocuklara kodlama sınıfı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Mardin ve çevresindeki tüm çocuklar kodlama eğitimi alabilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı 360 kiloyu aşkın e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Mardin ve çevresindeki tüm çocuklar kodlama eğitimi alabilecek.

Proje kapsamında ayrıca, sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili çocuklara farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap da bağışlandı.

Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer de katıldı.

Vodafone, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, tüm dünyada 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.

Şirket, Türkiye'de de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı da geri dönüştürüyor.

2010'dan bu yana toplam 2 milyon ton kağıt kullanımını önleyerek yaklaşık 34 bin ağacın kesilmesini önleyen ve 2017/18 mali yılında 15 ton kağıt, plastik ve evsel atığı geri dönüştüren şirketin şebeke kaynaklı atıkları ise lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından yüzde 99 oranında geri dönüştürülüyor.

- "Elektronik atıklar, çoğunluğu zehirli olan zararlı maddeler içeriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:

Elektronik atıklar, çoğunluğu zehirli olan zararlı maddeler içeriyor ve doğru şekilde yok edilmediğinde, insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veriyor. Dünyadaki atıkların sadece yüzde 1'ini elektronik atıklar oluşturmasına rağmen, topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin yüzde 70'ine elektronik atıklar sebep oluyor. Bir teknoloji şirketi olarak, çevreye karşı sorumluluk taşıdığımıza inanıyor ve çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışıyoruz.

Bu doğrultuda, çalışanlarımızı da dahil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz bir proje gerçekleştirdik. Ofislerimizde topladığımız elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kurduk. Aynı zamanda, çocuklarımıza sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap bağışladık."

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

Lojistik sektörüne tasarruf getiren uygulama; FreightBasket

Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a

Uluslararası Cam Komisyonu’nun Başkanlık Ödülü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a

Prof. Dr. Emre Alkin: Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

Prof. Dr. Emre Alkin: Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.