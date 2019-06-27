Vodafone'un geri dönüştürdüğü e-atıklar, Mardinli çocuklara kodlama sınıfı oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye çalışanlarının topladığı 360 kiloyu aşkın e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Mardin ve çevresindeki tüm çocuklar kodlama eğitimi alabilecek.

Proje kapsamında ayrıca, sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili çocuklara farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap da bağışlandı.

Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer de katıldı.

Vodafone, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, tüm dünyada 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.