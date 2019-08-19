Volentix’in Türkiye’deki danışmanı İsmail Hakkı Polat oldu

İstanbul, 19 Ağustos (DHA) - Blockchain Economy Summit İstanbul’da Şubat ayında Türkiye lansmanını yapan blockchain temelli platform Volentix Djital Varlıklar Ekosistemi, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat’ın Volentix’e danışmanlık yapacağını duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk Yeni Medya Bölümü’nü kuran Polat, Türkiye Dijital Dönüşüm Derneği başkanlık görevinin yanı sıra Volentix Danışmanı olarak da Türkiye’de teknoloji ve piyasaya dair görüş verecek. (Fotoğraflı)

