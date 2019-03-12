FİNANS

Volkswagen 10 yılda 22 milyon elektrikli araç üretimi hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart (DHA)

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