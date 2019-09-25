Volkswagen yöneticileri göreve devam edecek

Almanya'da Braunschweig Başsavcılığı dün, egzoz değerlerinin manipülasyonu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Volkswagen CEO'su Diess'i, Pötsch'ü ve eski CEO Martin Winterkorn'u piyasayı manipüle etmekle suçlamıştı.

Toplantının ardından Volkswagen'den yapılan açıklamada, "Denetim Kurulu, oy birliğiyle Volkswagen AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess ve Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch'ün görevde kalmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmış, milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

