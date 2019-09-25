FİNANS

Volkswagen yöneticileri göreve devam edecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 18:03 | Son Güncelleme

Volkswagen Denetim Kurulu, savcılık suçlamasına rağmen şirketin üst düzey yöneticilerinin görevlerini sürdürmelerine karar verdi

BRÜKSEL (AA) - Volkswagen (VW) Denetim Kurulu, Almanya'daki savcılık suçlamasına rağmen şirketin üst düzey yöneticilerinin görevlerini sürdürmeleri kararını aldı.

Almanya'da dün Braunschweig Başsavcılığı'nın Volkswagen'in üst düzey yöneticilerini emisyon skandalında piyasayı manipüle etmekle suçlaması üzerine şirketin denetim kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Volkswagen'den yapılan açıklamada, "Denetim Kurulu, oy birliğiyle Volkswagen AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess ve Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch'ün görevde kalmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Denetim Kurulu'nun emisyon skandalı sürecinde sermaye piyasasının bilinçli olarak bilgilendirilmediği görüşünü taşımadığı belirtildi.

Almanya'da Braunschweig Başsavcılığı dün, egzoz değerlerinin manipülasyonu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Volkswagen CEO'su Diess'i, Pötsch'ü ve eski CEO Martin Winterkorn'u piyasayı manipüle etmekle suçlamıştı.

Savcılık, söz konusu yöneticilerin emisyon skandalının finansal etkileri konusunda yatırımcıları hızlı biçimde bilgilendirmediğini iddia etmişti.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmış, milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

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