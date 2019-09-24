Volkswagen yöneticilerine savcılık suçlaması

BRÜKSEL (AA) - Almanya'da Braunschweig Başsavcılığı, Volkswagen (VW) CEO'su Herbert Diess'in de aralarında olduğu üst düzey yöneticileri emisyon skandalında piyasayı manipüle etmekle suçladı.

Braunschweig Başsavcılığı, egzoz değerlerinin manipülasyonu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Volkswagen CEO'su Diess, Başkanı Hans Dieter Poetsch ve eski CEO'su Martin Winterkorn'un piyasayı manipüle etmekle suçlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yöneticilerin emisyon skandalının finansal etkileri konusunda yatırımcıları hızlı biçimde bilgilendirmemekle suçlandıkları ifade edildi.

VW Yönetim Kurulu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin savcılıkla yakın iş birliği yaptığına dikkat çekilerek, süreçte sermaye piyasasının bilinçli olarak bilgilendirilmediği görüşünü taşımadıklarını bildirdi.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.