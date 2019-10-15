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Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiası

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

SURİYE'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddia edildi.

Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiası

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- SURİYE'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddia edildi. Almanya’nın önde gelen günlük ekonomi gazetelerinden birinde yer alan bu habere inanmak istemediklerini belirten Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, Manisa'nın yatırıma hazır beklediğini söyleyerek, "Ticarete siyaset sokmasınlar" dedi.
Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelediğini duyurdu. Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın durumu tamamen değiştirdiği ve 'Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı' görüşünün ağır bastığı kaydedildi.
Volkswagen'ın yeni fabrikasını kurma kararı Manisa'da büyük sevince neden olurken yatırımın ertelenmesi haberi de hayal kırıklığı yarattı. Konuyla ilgili şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirten Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, haberin doğru olduğuna inanmak istemediklerini kaydetti. 1.3 milyar euroluk dev yatırım için Türkiye'yi tercih eden Volkswagen'in Manisa'da kurmayı planladığı fabrikada 5 bin kişiyi istihdam edeceğini söyleyen Aloğlu, yatırımın ertelenmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, "Biz bu iptal kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Ama dedikodusu bile hoş değil. Volkswagen Manisa'da bir şirket kurmuştur. Tahminlerimize göre Suriye politikası nedeniyle böyle bir haber duyuruldu. Oysa ki Manisa ticarete açık bir şehir. Böyle bir işgücü başka bir yerde bulamazlar. Ticarete siyaset sokmasınlar. Manisa yatırıma hazır bekliyor" dedi.

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Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiasıVolkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiasıVolkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiası

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