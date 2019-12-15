Volvo Trucks, 2020'de elektrikli kamyon seri üretimine başlıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli araçların yanı sıra kamyonlarda da yakıt olarak elektrik kullanımına dair çalışmalar hız kazanıyor. Volvo FE Electric ve Volvo FL Electric modellerinin tanıtımını geçen günlerde yapan Volvo Trucks, bu araçların yanı sıra alternatif yakıt türleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Volvo Trucks Elektromobilite Ürün Serisi Başkan Yardımcısı Odermalm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FE ve FL elektrikli kamyonet modellerinin seri üretimine Mart 2020'de başlayacaklarını ve bu modeller için aldıkları talebin olumlu göründüğünü söyledi. Teknolojinin çok hızlı geliştiğini ve gelecek dönemde hangi ürünü üretim bandına koyacaklarını bilmenin neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Odermalm, buna rağmen teknolojiye yatırım yapmaya devam etmek zorunda olduklarını kaydetti. "TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE TABİİ Kİ DEĞERLENDİRİRİZ"



Odermalm, gelecek dönemde ne tür bir değişimle karşılaşılacağını kimsenin bilemeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Kimsenin bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Bazı şeyler eskiden yapıldığından daha zor hale geldi. Eğer teknolojiye yatırım yapmazsanız birçok örnekte görüldüğü gibi piyasadan silinebilirsiniz." dedi.

FE ve FL modelleri ile alakalı pazar değerlendirmelerinin devam ettiğini ve sıfır emisyon konusunda kararlı şehirlerden iyi bir talep gördüklerini dile getiren Odermalm, "Bu işi talep bazlı yapmak daha mantıklı geliyor. Türkiye'den teklif gelmedi ancak teklif geldiği halde tabii ki değerlendiririz." ifadelerini kullandı. "DİZE MOTORLU ARAÇLARLA REKABET EDEBİLECEK ÜRÜNLERİ GELİTİRMEYİ UMUYORUZ"



Volvo Trucks Şarj ve Dolum Sistemleri Direktörü Magnus Broback da elektrikli araçlar ile dizel kıyaslamasında henüz maliyet konusunda rekabetçi bir konuma gelmek için erken bir dönemde olduklarını, yakın zamanda dizel motorlu araçlarla hem maliyet hem mesafe alanında rekabet edebilecek ürünleri geliştirmeyi umduklarını söyledi. Özellikle şehir içi kullanım, geri dönüşüm araçları ve inşaat makinelerinde elektrikli araçların maliyet açısından dizel araçlarla birbirini yakalamasının yakın olduğuna işaret eden Broback, "Eğer bu segment kamyonlardan bahsedecek olursak, orta vadede dizel kamyonlarla elektrikli kamyonların yakıt maliyeti bazında birbirine eşit olmasını bekliyoruz." dedi.