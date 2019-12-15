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Volvo Trucks, 2020'de elektrikli kamyon seri üretimine başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Volvo Trucks Elektromobilite Ürün Serisi Başkan Yardımcısı Jonas Odermalm, "FE ve FL elektrikli kamyonet modellerinin seri üretimine Mart 2020'de başlayacağız ve bu modeller için aldığımız talep olumlu görünüyor" dedi.

Volvo Trucks, 2020'de elektrikli kamyon seri üretimine başlıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli araçların yanı sıra kamyonlarda da yakıt olarak elektrik kullanımına dair çalışmalar hız kazanıyor.

Volvo FE Electric ve Volvo FL Electric modellerinin tanıtımını geçen günlerde yapan Volvo Trucks, bu araçların yanı sıra alternatif yakıt türleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Volvo Trucks Elektromobilite Ürün Serisi Başkan Yardımcısı Odermalm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FE ve FL elektrikli kamyonet modellerinin seri üretimine Mart 2020'de başlayacaklarını ve bu modeller için aldıkları talebin olumlu göründüğünü söyledi.

Teknolojinin çok hızlı geliştiğini ve gelecek dönemde hangi ürünü üretim bandına koyacaklarını bilmenin neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Odermalm, buna rağmen teknolojiye yatırım yapmaya devam etmek zorunda olduklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE TABİİ Kİ DEĞERLENDİRİRİZ"

Odermalm, gelecek dönemde ne tür bir değişimle karşılaşılacağını kimsenin bilemeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Kimsenin bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Bazı şeyler eskiden yapıldığından daha zor hale geldi. Eğer teknolojiye yatırım yapmazsanız birçok örnekte görüldüğü gibi piyasadan silinebilirsiniz." dedi.

FE ve FL modelleri ile alakalı pazar değerlendirmelerinin devam ettiğini ve sıfır emisyon konusunda kararlı şehirlerden iyi bir talep gördüklerini dile getiren Odermalm, "Bu işi talep bazlı yapmak daha mantıklı geliyor. Türkiye'den teklif gelmedi ancak teklif geldiği halde tabii ki değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

"DİZE MOTORLU ARAÇLARLA REKABET EDEBİLECEK ÜRÜNLERİ GELİTİRMEYİ UMUYORUZ"

Volvo Trucks Şarj ve Dolum Sistemleri Direktörü Magnus Broback da elektrikli araçlar ile dizel kıyaslamasında henüz maliyet konusunda rekabetçi bir konuma gelmek için erken bir dönemde olduklarını, yakın zamanda dizel motorlu araçlarla hem maliyet hem mesafe alanında rekabet edebilecek ürünleri geliştirmeyi umduklarını söyledi.

Özellikle şehir içi kullanım, geri dönüşüm araçları ve inşaat makinelerinde elektrikli araçların maliyet açısından dizel araçlarla birbirini yakalamasının yakın olduğuna işaret eden Broback, "Eğer bu segment kamyonlardan bahsedecek olursak, orta vadede dizel kamyonlarla elektrikli kamyonların yakıt maliyeti bazında birbirine eşit olmasını bekliyoruz." dedi.

Broback, uzun mesafe araçlarda ise hala gelişim göstermeleri gereken çok fazla alan olduğunu belirterek, bu tür araçlarda optimum çözüm için araştırmalarına devam ettiklerini, maliyet açısından bakıldığında karışık bir yakıt sistemi de dahil olmak üzere çeşitli opsiyonlar üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

"HİDROJENİN DİĞER YAKIT TÜRLERİNE GÖRE GÖRECE ÇEŞİTLİ AVANTAJLARI VAR"

Elektrikli Güç Aktarma Sistemleri Strateji Direktörü Johan Mörck ise şirket olarak birçok yakıt üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini, hidrojenin uzun dönemde uzun mesafe araçlarda yakıt olarak kullanabileceğini düşündüklerini söyledi.

Hidrojenin elektrikle karşılaştırıldığında elektrik bataryalarından daha hafif olduğu için avantaj sağlayabileceğine işaret eden Mörck, henüz maliyetler konusunda yeterince gelişim sağlanamadığını kaydetti.

Mörck, hidrojenin diğer yakıt türlerine göre görece çeşitli avantajları olduğunu belirterek, "Hidrojenle birlikte yanınızda daha fazla enerji taşıma kapasitesine sahip olursunuz. Böylece daha uzun mesafeler sürme şansınız da olur." dedi.

Bataryaların ne kadar küçüleceğini henüz bilmediklerini ve bunun birçok şeyi etkileyen önemli bir etken olacağını vurgulayan Mörck, elektrikli araçların geleceğinde coğrafi bölgelere göre değişim gösterebilen elektrik fiyatlarının da kritik rol oynayacağını söyledi.

Kaynak: AA

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