FİNANS

Volvo Trucks hızla artan e-ticaret talebi için "Vera"yı geliştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

Volvo Trucks, hızla yükselen e-ticarete bağlı olarak, taşımacılık sektörünün giderek artan gereksinimlerini karşılamak için "otonom araç Vera"yı geliştirdi.

Volvo Trucks hızla artan e-ticaret talebi için "Vera"yı geliştirdi

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Volvo Trucks, hızla yükselen e-ticarete bağlı olarak, taşımacılık sektörünün giderek artan gereksinimlerini karşılamak için "otonom araç Vera"yı geliştirdi.
Volvo Trucks tarafından geliştirilen geleceğin otonom aracı (sürücüsüz) Vera, global ölçekte e-ticarette artan talepler doğrultusunda aynı rotanın defalarca gidilip gelinmesi gereken limanlar, fabrikalar gibi alanlarda daha verimli ve esnek taşıma yöntemlerine ihtiyaç duyulması ile geliştirildi.
Volvo Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, otonom araç Vera ile kısa mesafeli taşımacılıkta ve lojistik operasyonlarda mevcut sistemlere önemli bir tamamlayıcı niteliğinde sürdürülebilir ve verimli çözüm sunuluyor.
Buna göre, bir merkez aracılığıyla uzaktan kontrol edilip izlenebilen otonom araç Vera, özellikle limanlar, fabrikalar ve lojistik merkezleri gibi işletmelerin daha kolay yönetilmesini sağlamanın yanı sıra hem büyük hacimli yükler ile düzenli ve tekrarlanan nakliye işlerinin verimliliğinin artırılması hem de kısa mesafeli nakliye işleri için tasarlandı.
"Tamamen elektrikli olması nedeniyle sıfır egzoz emisyonuna sahip olan ve gürültü seviyesi çok düşük olan Vera, gece veya sabahın erken saatleri dahil, günün her saatinde çalışma imkanı sunuyor" denilen açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bu özellikleri ile Vera taşımacılığı daha güvenli, daha verimli ve çevre açısından sürdürülebilir hale getiriyor.
"Otonom araç Vera’nın bir merkeze bağlı olması nedeniyle nakliye kontrol merkezi sürekli olarak operasyonun ilerleyişini, aracın konumunu, akünün şarj durumunu, yük içeriğini, servis gereksinimlerini ve benzeri birçok parametreyi izleyebiliyor.
"Böylece gereksiz beklemeler önleniyor ve operasyonların hızı ile seyri optimum seviyede ayarlanabiliyor. Tüm bunlar zamanında teslimat imkanını ve dengeli bir stok yönetimi yapmayı beraberinde getiriyor. Bu özellikleri ile Vera, geleceğin teknolojisi olarak öne çıkıyor." (Fotoğraflı)

PARTNERPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktıPKK'nın Menbiç'i neden terk etmediği ortaya çıktı
Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdıAraştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdı
İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

Gayrimenkulde alım satıma yeni düzenleme

Gayrimenkulde alım satıma yeni düzenleme

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Bursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulundu

Bursa'da 105 milyar dolarlık rezerv bulundu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirir

TÜSİAD/Kaleağası: Enflasyonla mücadele kararlı politikalar gerektirir

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

“Çin önümüzdeki 5 yılda 8 trilyonluk ithalat yapacak” 

“Çin önümüzdeki 5 yılda 8 trilyonluk ithalat yapacak” 

Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdı

Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71’i cirolarını arttırdı

İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak 

İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak 

SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.