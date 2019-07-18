Volvo’nun ikinci çeyrek net kazancı 112.6 milyar euro

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - Volvo grup, 2019 ikinci çeyrek raporunda net kazancın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 112.6 milyar euroya ulaştığını açıkladı.

Volvo hisseleri 4.53 krondan 5.47 krona ulaşarak değer kazanırken, firmanın operasyonel gelirleri 2018’in aynı dönemindeki 12.3 milyar krondan 15.1 milyar krona yükseldi.

Volvo Grup CEO’su Martin Lundstendt,“ Volvo, 2019’un ikinci çeyreğinde satış ve operasyonel anlamda bu zamana kadar yapılan en yüksek satışı gerçekleştirdi. Operasyon marjını yüzde 12.5 arttırdık. İşletme nakit akışı da 13.9 milyar krona yükseldi.”dedi.

