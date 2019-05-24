FİNANS

VSY Biotechnology, Avrupalı göz hekimleriyle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

VSY Biotechnolgy CEO’su Özge Altunbaş Göktekin: - "VSY Biotechnology olarak Hollanda, Almanya, İspanya, Hindistan ve Türkiye'de ofislerimiz mevcut. Bunun yanı sıra 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen DOC 2019'a katılarak, Avrupalı göz hekimleriyle buluştu.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Nürnberg Kongre Merkezi’nde 23 Mayıs'ta kapılarını açan DOC 2019, 25 Mayıs'a kadar ilgililerini bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnolgy CEO’su Özge Altunbaş Göktekin, Hollanda merkezli global bir şirket olan VSY Biotechnology'nin dünyanın dört bir yanındaki önemli kongre ve fuarlarda yer aldığını belirterek, "VSY Biotechnology olarak Hollanda, Almanya, İspanya, Hindistan ve Türkiye'de ofislerimiz mevcut. Bunun yanı sıra 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız. VSY Biotechnology olarak her geçen gün pazar payımızı arttırarak büyümekteyiz." ifadelerini kullandı.

Göktekin, VSY Biotechnology'nin tüm dünyada ses getiren, her mesafede üstün görüş gücü sunan yeni göz içi lensi Acriva Trinova'nın geleneksel göz içi lenslerine göre farklılıklarını şöyle sıraladı:

"Göz içi lensi Acriva Trinova katarakta çözüm oluşturmasının yanı sıra gözlük bağımlılığına da son veriyor. Cerrahi operasyon ile Trinova uygulanan hastalar hem katarakttan hem de miyop, hipermetrop, astigmat gibi göz kusurlarından arındırılabiliyor. Trinova optik yapısı sayesinde, ameliyat sonrasında genelde hastalarda görülen ışık saçılması ve göz kamaşması etkilerini minimize ederek yüksek görüş kalitesi sunuyor ve bu doğrultuda insanların yaşam kalitesini de yükseltiyor. Trinova sinozodial yapısı ile akıllı lens teknolojilerinden daha üstün bir farklılık sunarak hastanın görüş ve dolayısıyla yaşam kalitesini artırıyor."

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Anahtar Kelimeler:
VSY Biotechnology

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