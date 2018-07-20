FİNANS

VSY Biotechnology iki önemli buluşun patentini aldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology, "Rotaryjet Preloaded Enjektörü"nün patentinin yanı sıra göz içi lensler için biyouyumlu malzemeden ürettiği güçlü sterilizasyon özelliği ile öne çıkan yeni ambalajının patentini aldı

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, göz sağlığı alanında gerçekleştirdiği iki önemli buluşun patentini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology tarafından buluşu yapılarak patenti alınan Rotaryjet Preloaded Enjektör’ün içeriğinde göz içi lensler hazır olarak bulunuyor.

Özel tasarımlı lens katlama sistemi sayesinde katarakt ameliyatlarında göz içi lensi; göze kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde implante edilebiliyor. Enjektör, göz hekimlerinin tercihine göre farklı dioptri seçenekleriyle sunuluyor.

Yeni patent ile ameliyat öncesi göz içi lensi hazırlama aşamasında meydana gelen insan kaynaklı hata oranının düşürülmesi ve operasyonun kolaylaştırılarak operasyon süresinin azaltılması amaçlanıyor. Enjektör sayesinde hasta güvenliği de artırılıyor.

Firma ayrıca göz içi lensler için biyouyumlu malzemeden ürettiği güçlü sterilizasyon özelliği ile öne çıkan yeni ambalajı "Bir Geliştirilmiş Biyouyumlu Paketleme Sistemi: Kırılarak Açılan Vial Sistem"in de patentine de sahip oldu.

Sistem, göz içi lenslerinde sterilizasyon gücünü ön plana çıkaran yeni bir ambalaj sistemi olarak açıklanıyor. Tek bir biyo uyumlu malzemeden üretilen yek pare ambalaj sistemi, hekimlerin göz içi lenslerini yine güvenli ve kolay bir şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

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- "Yeni patentleri bünyemize katmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, "VSY Biotechnology ailesi olarak vizyonumuz; insanların yaşam kalitesini artırmak için en ileri teknolojiye sahip ürünleri yüksek kalite anlayışı ile üreten, sürdürülebilir büyümeye sahip global bir şirket olmaktır. Biz bu vizyonumuz doğrultusunda inovasyon temelli, yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanların sağlığına katkı sağlayan ürünler geliştirmeye, yeni patentleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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patent VSY Biotechnology

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