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VSY Biotechnology istihdamını yüzde 30 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology son 6 aylık dönemde istihdamda yüzde 30 büyüme sağladı - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş: - "Biyoteknoloji alanında Türkiye'de bir ekosistemin oluşacağına ve istihdam sayısının daha da üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. VSY Biotechnology olarak da istihdamımızı artırmaya ve büyümeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, son 6 aylık dönemde istihdamını yüzde 30 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 300'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan VSY Biotechnology, gelecek aylarda da yoğun bir şekilde işe alım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kurulduğu 1997 yılında 2 kişi ile faaliyete başlayan VSY Biotechnology, her yıl sürdürdüğü hızlı gelişimiyle hem kapasitesini hem de çalışan sayısını büyütmeye devam ediyor. Bugün 300'ü aşkın kişinin istihdam ettiği firma, Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezinde çeşitlendirdiği inovatif ürün yelpazesi ve Tuzla'daki üretim tesislerinde kurduğu yeni fabrika alanı ile gelişmesini sürdürüyor.

VSY Biotechnology, ürettiği inovatif ürünleri dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ihraç ediyor.

İlk sinüzoidal göz içi lensi Acriva Reviol Trinova'nın tüm dünyada patent başvurularını yapan ve sürekli artan ihracat kapasitesi ile Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan VSY Biotechnology, göz alanının yanı sıra ortopedi ve dermatoloji alanlarında yenilikçi ürünlerine sahip.

Firma, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği daha birçok inovatif ürüne imza atmaya devam edecek.

VSY Biotechnology, 7 yıl içerisinde uluslararası oftalmoloji alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ilk 5'te yer almayı hedefliyor. Firmanın, 150 yıllık uzun dönemli hedefi doğrultusunda ise dünyanın ilk 3 firmasından biri olacağı ve marka değerinin 50 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, geleceğin önemli sektörlerinden biri olan ve Türkiye'de hızla gelişen biyoteknoloji alanında istihdam potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Şu anda biyoteknoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli çalışan bulmada sektörde sıkıntılar yaşanıyor olabilir fakat inovatif üretim ve dolayısıyla sektördeki deneyim artıyor. Biyoteknoloji alanında Türkiye'de bir ekosistemin oluşacağına ve istihdam sayısının daha da üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. VSY Biotechnology olarak da istihdamımızı artırmaya ve büyümeye devam edeceğiz."

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