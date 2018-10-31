VSY Biotechnology istihdamını yüzde 30 artırdı

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, son 6 aylık dönemde istihdamını yüzde 30 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 300'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan VSY Biotechnology, gelecek aylarda da yoğun bir şekilde işe alım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kurulduğu 1997 yılında 2 kişi ile faaliyete başlayan VSY Biotechnology, her yıl sürdürdüğü hızlı gelişimiyle hem kapasitesini hem de çalışan sayısını büyütmeye devam ediyor. Bugün 300'ü aşkın kişinin istihdam ettiği firma, Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezinde çeşitlendirdiği inovatif ürün yelpazesi ve Tuzla'daki üretim tesislerinde kurduğu yeni fabrika alanı ile gelişmesini sürdürüyor.

VSY Biotechnology, ürettiği inovatif ürünleri dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ihraç ediyor.

İlk sinüzoidal göz içi lensi Acriva Reviol Trinova'nın tüm dünyada patent başvurularını yapan ve sürekli artan ihracat kapasitesi ile Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan VSY Biotechnology, göz alanının yanı sıra ortopedi ve dermatoloji alanlarında yenilikçi ürünlerine sahip.