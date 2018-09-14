FİNANS

VSY Biotechnology, ortopedi ve fizik tedaviye yönelik ürün gamını genişletti

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology; 2015 yılında ortopedi doktorlarıyla tanıştırdığı, eklemlerde hareketi kısıtlayan ve ağrıya neden olan dejeneratif eklem hastalığına (osteoartrit) karşı iyileştirici inovatif eklem içi enjeksiyonu Reviscon'u 3 farklı konsantrasyonda geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Göz bilimi (oftalmoloji) alanında uzman olan VSY Biotechnology, sektördeki bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde aynı zamanda ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyona yönelik yenilikçi ürünlerini de sağlık profesyonellerine sunuyor.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology, 2015 yılında ortopedi doktorlarıyla tanıştırdığı eklemlerde hareketi kısıtlayan ve ağrıya neden olan dejeneratif eklem hastalığına (osteoartrit) karşı iyileştirici inovatif eklem içi enjeksiyonu Reviscon’u 3 farklı konsantrasyonda geliştirdi.

Hastaların ihtiyaçlarına uygun şekilde farklı konsantrasyonlarda oluşturulan Reviscon, Reviscon Plus ve Reviscon Mono piyasaya sunuldu.

Reviscon eklem içi enjeksiyon solüsyonlarının içeriğinde, VSY Biotechnology tarafından Ar-Ge merkezindeki yoğun çalışmalar sonucu geliştirilen insan vücuduyla uyumlu sodyum Hyaluronat'a yer veriliyor. Reviscon 20 mg, Reviscon Plus 32 mg ve Reviscon Mono 48 mg’lık yapılarıyla birbirinden ayrılıyor. Uluslararası kalite standartlarına sahip olan bu özel inovatif ürünler, sadece tıp uzmanları tarafından hastalarına uygulanabilmekte.

Inta-artiküler enjeksiyonlar dünyada yalnızca birkaç firma tarafından üretiliyor. Daha önce Türkiye’ye sadece ithalat yoluyla ulaşabilen bu ürünler, artık VSY Biotechnology tarafından Türkiye’de üretiliyor, hem yurt içine sunuluyor hem de ihraç ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
osteoartrit VSY Biotechnology

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