VSY Biotechnology Türkiye'de eklem içi enjeksiyon üretiyor

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology dünyada yalnızca birkaç firma tarafından üretilebilen, sodyum hyaluronat çözeltisi içeren diz içi intra-artiküler enjeksiyon (eklem içi enjeksiyon) formlarını Türkiye'de üretip, dünyaya ihraç ediyor.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, eklem yüzeyindeki kıkırdak yapıların bozulmasıyla birlikte hareketlerde azalma ve ağrıya neden olan osteoartrit'e (kireçlenme) karşı uygulanan yeni tedavi yaklaşımları hastalara ameliyatsız çözümler sunarken, eklem içi enjeksiyon uygulamaları bu tedavi yöntemlerinden biri olarak biliniyor.

Son dönemde tüm dünyada kabul gören ve kireçlenmede ilerleme sürecini yavaşlatan, yalnızca kas-iskelet sistemi uzmanları, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Algelogi tarafından, özel bir teknik ile hastalara uygulanabilen eklem içi enjeksiyonları, bozulan eklem sıvısı yerine geçerek hastayı rahatlatıyor.

Bu kapsamda dünyada yalnızca birkaç firma tarafından üretilebilen Sodyum hyaluronat çözeltisi içeren diz içi intra-artiküler enjeksiyonların (eklem içi enjeksiyon) üretimi Türkiye'de VSY Biotechnology tarafından gerçekleştiriliyor.