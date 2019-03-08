FİNANS

"VSY Biotechnology'de kadınlar her alanda belirleyici"

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

VSY Bitechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin: - "VSY Biotechnology ailesinin yüzde 50'si kadın çalışanlardan oluşuyor. Yönetimde bulunan kadın çalışan oranı ise yüzde 60 düzeyinde" - "Kadınlar finanstan insan kaynaklarına, kurumsal iletişim ve pazarlamadan sevkiyata kadar her departmanda görev alıyor"

İSTANBUL (AA) - VSY Bitechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, "VSY Biotechnology ailesinin yüzde 50'si kadın çalışanlardan oluşuyor. Yönetimde bulunan kadın çalışan oranı ise yüzde 60 düzeyinde." dedi.

Göktekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, VSY Biotechnology'nin, Türkiye'de kadın çalışan oranının en yüksek olduğu şirketler arasında yer aldığını belirtti.

VSY Biotechnology'nin tüm bireylerinin çok değerli olduğunu ifade eden Göktekin, yetenek ve uzmanlık alanlarında kadın ve erkeklerin bir bütün içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Göktekin, VSY Biotechnology ailesinin yüzde 50'sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu ve yönetimde bulunan kadın çalışan oranının ise yüzde 60 düzeyinde bulunduğunu dile getirdi.

Kadınların finanstan, insan kaynaklarına, kurumsal iletişim ve pazarlamadan sevkiyata kadar her departmanda görev aldığını belirten Göktekin, VSY Biotechnology'de kadınların yönetim de dahil olmak üzere her alanda çok belirleyici bir konumda olduğunu kaydetti.

Göktekin, şöyle devam etti:

"VSY Biotechnology'nin kadınlarına her yıl Kadınlar Günü'nde sürprizler yapıyoruz. Bu yıl kadın çalışanlarımızla; özel notlar ve günün anlamına uygun hediyeler paylaştık. VSY Biotechnology çalışanlarına mesajımız: 'Dünya Seninle Güzel.' Türkiye ve dünyada kadın istihdam oranları oldukça düşük seviyede, fakat bir yandan son yıllarda yükselme eğilimi göstermesi sevindirici. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kadın istihdamı 2018'de Türkiye'de yüzde 30'lara çıktı ve umarım daha da gelişecek. Kadınların toplumsal ve ekonomik platformda yer almaları ve görev üstlenmeleri çok daha hedefe odaklı, başarılı ve bütünsel verimli bir yapıyı oluşturacak."

- Dünya Kadınlar Günü tarihi

VSY Bitechnology CEO'su Özge Altunbaş Göktekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, 19. yüzyılın ikinci yarısında 8 Mart 1857'de New York'ta tekstil işçisi kadınların insanca çalışma koşullarını talep etme mücadelesinde yaşamlarını kaybetmesine dayanan hazin bir olayı sembolize ettiğini söyledi.

Amerika'da 1857'de başlayan olaylar sonucunda kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl, "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlandığını ve 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasının 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsattı.

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlandığını belirten Göktekin, "Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi kadınların ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal hakları konusundaki kazanımları için mücadelelere dayandığından, ülkemizde de kadın hakları her zaman her platformda önemini ve değerini korumaktadır." diyerek sözlerini tamamladı.

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