"VSY Biotechnology'de kadınlar her alanda belirleyici"

İSTANBUL (AA) - VSY Bitechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, "VSY Biotechnology ailesinin yüzde 50'si kadın çalışanlardan oluşuyor. Yönetimde bulunan kadın çalışan oranı ise yüzde 60 düzeyinde." dedi.

Göktekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, VSY Biotechnology'nin, Türkiye'de kadın çalışan oranının en yüksek olduğu şirketler arasında yer aldığını belirtti.

VSY Biotechnology'nin tüm bireylerinin çok değerli olduğunu ifade eden Göktekin, yetenek ve uzmanlık alanlarında kadın ve erkeklerin bir bütün içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Göktekin, VSY Biotechnology ailesinin yüzde 50'sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu ve yönetimde bulunan kadın çalışan oranının ise yüzde 60 düzeyinde bulunduğunu dile getirdi.

Kadınların finanstan, insan kaynaklarına, kurumsal iletişim ve pazarlamadan sevkiyata kadar her departmanda görev aldığını belirten Göktekin, VSY Biotechnology'de kadınların yönetim de dahil olmak üzere her alanda çok belirleyici bir konumda olduğunu kaydetti.