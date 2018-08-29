VSY Biotechnology'nin göz içi lensleri gözlük bağımlılığına son veriyor

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology tarafından Türkiye'deki Ar-Ge merkezinde geliştirilen Sinüzoidal Vision Technology (SVT) üretim tekniği ve yapısıyla dünyada bir ilki oluşturan AcrivaUD Trinova trifokal göz içi lensleri, göz kusurlarını düzelterek, gözlük bağımlılığına son verebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SVT tekniği sayesinde yalnızca uzak, yakın ve orta değil ara mesafelerde de görüş gücü sunabilen Trinova lenslerin tüm dünyada patent başvuruları yapıldı. Trinova göz içi lensleri yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye, üstün teknolojiye sahip göz içi lenslerini üretip dünyaya ihraç ederken, lens cerrahisi açısından da son derece gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Göz hekimleri yeni teknolojileri kolaylıkla uygulayarak göz kusurlarının düzelmesini sağlıyorlar. Sağlık turizmi için yurt dışından her yıl binlerce hasta Türkiye'ye geliyor.

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- Katarakt rahatsızlığı ve ileri derecede görme bozuklukları, göz içi lens teknolojisi sayesinde düzeltilebiliyor

Günümüzde, hem katarakt rahatsızlığı hem de ileri derecede görme bozuklukları, gelişen göz içi lens teknolojisi sayesinde düzeltilebiliyor.