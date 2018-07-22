Walkman montajından ihracat üçüncülüğüne

Atmaca, merhum babası Hayrettin Atmaca'nın yurt dışından getirdiği Walkman'leri evde monte etmeye başlamasıyla elektronik sektörüne girdiklerini hatırlatarak, "Ailemiz ilk olarak Ağrı'da bir AEG bayisi olarak ticari hayata giriyor. Ardından babamın 1990'lu yılların başında Uzak Doğu'dan Walkman ve hesap makinesi getirmesiyle, bunların montajıyla başlayan bir süreç var. Evde ailece sofra bezlerini serip montaj yapıyorduk o günlerde. Geldiğimiz noktada ise Türkiye'nin ev elektroniğinde en fazla ihracat yapan 3. üreticisi konumundayız." diye konuştu.

Adem Atmaca, Türk ev elektroniği sektöründe rekabetçi kalabilmek için yenilikçilik ve konsantrasyon gerektiğini ifade ederek, "Dünya devleriyle rekabet ediyoruz, bu yarışta çok şükür iyi bir noktadayız. Şu anda Türkiye'de televizyon ihracatında üçüncü sıradayız. 2017 ciromuz 740 milyon TL idi bunun yüzde 20'si, yaklaşık 148 milyon lirası ihracattan geldi." bilgilerini verdi.

"Şu anda bulunduğumuz Esenyurt fabrikamıza 2005 yılında geldik. Burada artık televizyonları yüzde 100 yerli üretir duruma geldik. Süreç içinde dünyadaki rekabete uyum sağlamak ve markamızın gücünü artırmak adına ciddi Ar-Ge yatırımlarımız oldu. Biz 2017 sonunda Türkiye'nin 797'nci Ar-Ge merkezini kurma hakkını kazandık. Şu anda kendi bünyemizde bir Ar-Ge merkezimiz var. Artık en son teknolojiyi fikir aşamasından raflardaki ürün aşamasına yerli mühendislerimizle getiriyoruz. İnşallah çok kısa sürede 8K televizyonlarımızı tüketicilerle buluşturacağız.

Bu yıl mayıs ayında 93 bin ekran üretimi yaptıklarını aktaran Atmaca, "Yıl sonunda ilk defa bir milyon ekran üretimini geçmeyi planlıyoruz. Bu da takribi olarak bir milyon liraya yakın bir ciro yapar." dedi.

Sunny olarak 2011'den bu yana tüketici elektroniği ihracatında Türkiye 3.'sü olduklarını hatırlatan Atmaca, Güney Koreli bir teknoloji devinin Türkiye'de satışa sunduğu ürünlerin bazılarının üretimini yaptıklarını kaydetti.

Atmaca şöyle konuştu:

"Biz Güney Kore'nin önde gelen markalarından birinin Türkiye'de sattığı hemen hemen 2 televizyondan birini üretiyoruz. Cep telefonu üretiminde ise daha önce yerli cep telefonu ürettik ancak şu anda cep telefonu üretiminde kayda değer bir avantaj sağlanamadığı için üretim ülke genelinde ağır aksak ilerliyor. Cep telefonu üretiminde televizyon kadar oturmuş bir üretim sistemi henüz maalesef yok. Sunny olarak işimize yatırım yapma, Ar-Ge'ye ve insan kaynağına yatırım yapma konusunda asla çekingen davranmayız, gecikmeyiz." değerlendirmesini yaptı.