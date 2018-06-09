FİNANS

Wall Street'in "Kripto Kralı" düzenlemelerdeki açıklığın kurumsal yatırımları arttıracağını söyledi

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

“Wall Sreet’in Kripto Kralı” Bart Smith, yatırımcılara düzenleyici açıklık sağlandığı sürece kripto para birimlerine yapılan yatırımlara iyimser baktığını söyledi.

Elif Varan / İstanbul, 9 Haziran (DHA) - “Wall Sreet’in Kripto Kralı” Bart Smith, yatırımcılara düzenleyici açıklık sağlandığı sürece kripto para birimlerine yapılan yatırımlara iyimser baktığını söyledi.
İlk kez 2014 yılında bitcoin ticaretini deneyen Susquehanna International Group'un yöneticisi olan Bart Smith, o zamandan beri hergün milyonlarca dolar bitcoin ve diğer kripto para birimlerini satın alan ve satan tüccarlar tarafından yönetilen bir şifreli ticaret masası başlattı.
Özel bir tüccar ve teknoloji uzmanı ekibinin olduğunu belirten Smith; “Öncelikle bitcoin ticareti yapıyoruz, ancak 2017'de pazar alanı genişledikçe, ticaret yaptığımız para sayısını ve likidite sağladığımız borsa sayısını artırdık. CME ve CFE'de perakende olmayan bir günde ortalama yüz milyon dolarlık bir ticaret yapıyoruz” dedi.
Hisse senedi piyasaları ve kripto para birimleri arasında bir ilişki olup olmadığı sorulduğunda Smith, hareketler arasında bir ilişki olduğunu gösteren raporlara rağmen durumun öyle olmadığını söyledi.
Smith, “Hisse senedi ve bitcoin pazarları arasında hiç bir ilişki görmedik. Ticari kripto para birimleri, bir piyasa yapıcısının bakış açısıyla düşündüğünüzden, riskleri ve operasyonel yönlerini yönetebileceğinizden çok, diğer varlık sınıflarına benzer” dedi.
Piyasadaki dalgalanmalara bakıldığında Bitcoin'in altı bin ile dokuz bin seviyesinde işlem göreceğini öngören Smith “Bu teknolojinin ve varlık sınıfının, finansal hizmetlerin bazı yönlerini değiştireceğini ve bunun sonsuza dek süreceğini düşünüyoruz” diyerek kripto para birimlerinin geleceğine fazlasıyla güvendiğini belirtti.

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