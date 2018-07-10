FİNANS

Walmart çevirimiçi perakende satışlar için bir blok zinciri patenti aldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz (DHA)

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