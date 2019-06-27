Web sitesi ve alan adları da gayrimenkul gibi değerleniyor

CEM ŞAN - İnternette alan adı, hazır web sitesi ve hosting hizmeti veren firmalara son dönemde taleplerin artması, bu sektörün de gayrimenkul ve borsa gibi bir yatırım aracına dönüşmesini sağladı.

Alan adı, hazır web sitesi, hosting hizmetleri, web.tv diye adlandırılan internet üzerinden canlı yayın ve dijital reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Türkticaret.net'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin işlerini dijitale taşıma noktasında son dönemde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Daha fazla tanıtım için KOBİ'lerin ya da firmaların sadece bir alan adı alıp internet sitesi kurmakla yetinmediğini belirten Yalçın, "Sadece ismini tescil etmesi değil, o ismi aldığında ticaretini ve satışlarını nasıl artırabileceği, o siteden nasıl fayda sağlayabileceği gibi birçok konuda danışmanlık veriyoruz. Yani KOBİ'lerin işini dijitalleştirmesini sağlıyoruz." dedi.

Yalçın, internetin, KOBİ'ler için ucuz pazarlama yapabilecekleri bir alan olduğunu vurgulayarak, "Hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapabilecekleri bir nokta. O yüzden bu konuda yılbaşından beri ciddi bir ivmelenme var. Özellikle hazır web siteleri ve alan adlarına yönelik satışlarda artış var. Bu yılın ilk çeyreğindeki rakamlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lerin üstünde bir artış oldu. Özellikle ekonomik durgunluğun olduğu dönemlerde alan adları ve internet üzerinden yapılan işlerin sayısında artış oluyor." ifadelerini kullandı.