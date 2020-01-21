2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen ve internet ekosisteminin en önemli isimlerini bir araya getiren konferansta 86 konuşmacı, 5 farklı sahnede katılımcılarla buluştu. Webrazzi Summit 2015’in ikinci gününde Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Group Kurucusu Emre Kurttepeli konuşmacılar arasındaydı.

Internet sektörünün geçmişten bugüne değerlendiren Kurttepeli "İlk yıllarımızda nasıl çıkış yapmak konusunda çok fazla düşüncemiz yoktu. Şimdiyse çıkış yapmayı konuşuyoruz ama çıkış yapmak için belli bir zaman gerektiğini de görüyoruz. Diğer yandan gelinen noktada çok büyük oyuncular var ve bunlara satılabilecek girişimler yapmaya odaklanmak zorunda kalıyoruz. Yani geçmişte risk almak daha fazlaydı. Şimdiyse daha garantici girişimlere odaklanılıyor. Bugün sunumlar bile belli bir standart şekilde. Bu durum bana sıkıcı geliyor" şeklinde konuştu.

Webrazzi Summit 2015 Emre Kurttepeli’yi ağırladı

